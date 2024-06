House of the Dragon : on a vu le premier épisode de la saison 2, et voici ce qu'on en a pensé

C’est le 17 juin, quelques jours seulement après le lancement de MAX en France, que la saison 2 de «House of the Dragon» entamera sa diffusion sur la plate-forme de streaming. Avec un premier épisode qui annonce une suite absolument grandiose.

Les choses sérieuses commencent. Après une première saison qui a permis de planter le décor de la guerre de succession sanglante qui va opposer les partisans de Rhanyera Targaryen à ceux d’Aegon II Targaryen, l’enfant né du second mariage de Viserys Ier (père de Rhanyera) avec Alicent Hightower, près de deux siècles avant les événements de la série originale, «House of the Dragon» entamera sa deuxième saison le 17 juin prochain sur MAX, moins d’une semaine après le lancement de la plate-forme de streaming en France.

Cette saison 2, qui est l’adaptation du livre «Fire & Blood» publié par George R.R. Martin en 2018 - et comptera un total de huit épisodes - reprend le fil de l’histoire après les tragiques événements survenus en conclusion du premier chapitre. Le deuil et la douleur liés à la perte d’un être cher dominent le premier épisode, et participent à faire monter les tensions entre deux camps qui vont tenter de s’annihiler l’un l’autre, au cours d’un conflit qui promet d’être particulièrement sanglant, avec des batailles à dos de dragons, des trahisons, des assassinats, des suicides, des alliances inattendues, et des revirements de situation dont l’auteur a le secret.

Un parfait équilibre

Après quasiment deux ans d’absence, les fans vont être happés dans un monde qu’ils connaissent bien, et que Ryan Condal, le showrunner de la série, essaie de restituer à la perfection. Si le premier épisode doit servir d’indicateur de ce qui va suivre, on soulignera une volonté de sa part de prendre son temps, sans jamais manquer de percussion. Le temps de construire les liens émotionnels entre les personnages, les ressentiments qui les animent, les stratégies politiques qui se mettent en place, le poids des décisions qui sont prises au sein des conseils, ainsi que l’impact de celles-ci sur le devenir des personnages, principaux ou secondaires.

La saison 2 de «House of the Dragon» renoue, en un sens, avec une complexité narrative qu’on n’avait plus vu depuis la conclusion grandiose de la saison 6 de «Game of Thrones», avec cette recherche d’un parfait équilibre entre l'intrigue politique et l’action pure. Elle promet également d’explorer plus largement les territoires de Westeros, avec, dès le premier épisode, une halte à Winterfell et sur les hauteurs du Mur qui sépare le royaume des Sept Couronnes des terres glacées et sauvages situées au-delà. Les retrouvailles avec «House of the Dragon» s’annoncent réjouissantes, et l’impatience est réelle au moment où le générique de fin de ce premier épisode commencent à défiler. Quelle joie de retrouver cette série !