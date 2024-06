«Je suis une légende» : Will Smith rend hommage à la chienne avec laquelle il a partagé l'affiche du film

Invité de l’émission «Hot Ones», Will Smith a rendu hommage à Abbey, la chienne avec laquelle il a partagé l’affiche du film «Je suis une légende» en 2007, et qu’il avoue avoir failli adopter après le tournage.

Un lien particulier. En pleine promotion du film «Bad Boys : Ride or Die», sorti en salle le 5 juin dernier, Will Smith a profité de son passage dans l’émission «Hot Ones» pour évoquer son expérience auprès d’Abbey, la chienne avec laquelle il partage l’affiche du film «Je suis une légende», réalisé par Francis Lawrence en 2007, et dont une suite est actuellement en préparation avec Michal B. Jordan.

Le comédien de 55 ans a reconnu avoir songé à adopter cette femelle berger allemande à la fin du tournage, tant il a été impressionné par ses capacités. «C’est comme si elle était capable de parler anglais. C’est comme si elle était capable de vous comprendre, c’était très étrange», confie-t-il. Will Smith n’a pas été en mesure de l’adopter parce qu’elle était «le soutien financier de ses maîtres, et elle devait rester avec eux», lance-t-il.

En avril dernier, l’acteur avait profité du jour national des animaux de compagnie aux États-Unis pour partager un montage vidéo le montrant en compagnie d’Abbey.

«La meilleure fille», avait-il écrit en légende de celle qu’il qualifie de «comédienne brillante» dans l’émission «Hot Ones». La preuve que le lien créé des années auparavant reste fort entre lui et cette chienne pas comme les autres.