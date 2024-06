Pierre Garnier : après une première tournée complète en deux heures, le chanteur réitère l’exploit avec sa tournée des Zeniths

Le gagnant de la Star Academy, Pierre Garnier, qui a vendu toutes les places de sa tournée en deux heures la semaine dernière, a annoncé 28 dates supplémentaires dans des Zéniths, dont les billets se sont à nouveau écoulés comme des petits pains.

La naissance d’un phénomène. Après avoir vendu toutes les places de sa première tournée en moins de deux heures la semaine dernière, Pierre Garnier a révélé sur les réseaux sociaux ce week-end qu'il partirait en tournée des Zéniths en 2025.

«Je suis tellement heureux de vous annoncer la tournée des zéniths du «Chaque Seconde Tour» et j’ai hâte de vous chanter les chansons de l’album», a notamment écrit le jeune prodige sur Instagram, dévoilant les dates et lieux des concerts à venir, qui comprennent Paris, Toulon, Amiens ou encore Lille.

38 concerts programmés à partir de janvier 2025

Alors que la billetterie de son «Chaque Seconde Tour» de 28 concerts supplémentaires entre mars et juin 2025 a été ouverte à midi ce lundi 10 juin, en quelques minutes à peine, toutes les places ont été vendues pour presque toutes les dates.

Actuellement en tournée avec ses anciens camarades du château, Pierre Garnier sera à nouveau sur les routes de France à partir de janvier 2025. Ainsi, 38 concerts sont déjà programmés, incluant des performances à l’Olympia, dans des Palais des Sports, et dans plusieurs Zéniths.

Intitulé «Chaque Seconde», le premier album du chanteur de 22 ans figure dans le top 10 des titres les plus écoutés sur Deezer et dans le top 20 sur Spotify, grâce aux chansons à succès «Ceux qu’on était» et «Nous on sait».