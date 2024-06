James Harden : la réaction hilarante du basketteur lorsque sa petite amie attrape le bouquet de la mariée fait le buzz (VIDEO)

James Harden a suscité l'engouement sur les réseaux sociaux avec sa réaction lorsque sa petite amie, Paije Speights, a attrapé le bouquet lors d'un mariage, créant ainsi un nouveau mème.

Une réaction inattendue. La star de la NBA James Harden est devenue virale sur les réseaux sociaux en raison de sa réaction amusante, lorsque sa petite amie a attrapé le bouquet lors d'un mariage au lac de Côme (Italie), ce week-end.

James Harden’s gf caught the bouquet at the wedding.





Peep his reaction (h/t lyfeofthelitty/TT) pic.twitter.com/6FsV9d7f8r

— Overtime (@overtime) June 9, 2024