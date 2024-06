The Boys : la série touchera à sa fin à l'issue de la saison 5

Alors que la saison 4 est imminente, le showrunner de «The Boys», Eric Kripke, a annoncé que la série toucherait officiellement à sa fin à l’issue de la saison 5. La conclusion sera «gore, époque et moite», promet-il sur les réseaux sociaux.

Toutes les bonnes choses ont une fin. Le showrunner de «The Boys», Eric Kripke, a profité du lancement imminent de la saison 4 pour confirmer que la série toucherait à sa fin à la conclusion du prochain chapitre. Une annonce réalisée via son compte X.

#TheBoys Season 4 Premiere Week is a good time to announce: Season 5 will be the Final Season! Always my plan, I just had to be cagey till I got the final OK from Vought. Thrilled to bring the story to a gory, epic, moist climax. Watch Season 4 in 2 DAYS, cause the end has begun! pic.twitter.com/3p7Wt4jGA6

— Eric Kripke (@therealKripke) June 11, 2024