Danse avec le Diable : la star de TikTok Miranda Derrick vit un cauchemar à cause du documentaire

Dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, la star de TikTok Miranda Derrick révèle que sa vie est devenue un cauchemar depuis la mise en ligne de la série documentaire «Danse avec le Diable», dans laquelle sa famille affirme qu’elle fait partie d’une secte.

La situation dérape. Depuis la mise en ligne de la série documentaire «Danse avec le Diable», le 29 mai dernier sur Netflix, la vie de la star de TikTok Miranda Derrick a tourné au cauchemar. C’est ce qu’elle a expliqué dans une vidéo postée sur son compte Instagram.

«Avant ce documentaire, mon mari et moi, on se sentait en sécurité. Mais depuis sa sortie, on a l'impression que nos vies sont en danger», lance-t-elle calmement, partageant des captures d’écrans des menaces dont ils font l’objet. «On a tous deux été suivis en voiture, on a reçu des mails haineux, des menaces de mort, les gens nous ont encouragés à nous suicider, on a été scrutés et harcelés», poursuit-elle.

Des relations compliquées

La série documentaire «Danse avec le Diable» raconte l’histoire de sa famille, les Wilking. Ses parents et sa sœur y partagent leur détresse d’avoir vu Miranda intégrer l’agence d’artistes 7M, qui est affiliée à une église Shekinah dirigée par le pasteur Robert Shinn. Ce dernier y est dépeint comme un être manipulateur, auteur d’abus psychologiques, et parfois même sexuels, sur les jeunes gens qui se trouvent dans son cercle d’influence et forment une troupe de danseurs célèbres sur TikTok.

Dans son témoignage, Miranda Derrick ne manque pas de critiquer le choix de sa famille, avec laquelle elle entretient des relations compliquées, d’avoir participer à ce documentaire sans la consulter. «Ma famille s'est tellement focalisée sur ce documentaire qu'ils ont oublié leur relation avec moi dans le processus. Et ça me fait très mal», regrette-t-elle.

Si elle explique avoir apprécié le fait de renouer avec eux ces dernières années, elle estime aujourd’hui que leur choix de participer activement à ce documentaire où elle est présentée comme une jeune femme influençable et incapable de jugement personnel allait «rendre la suite de cette relation très difficile».