Chamouxland : Camille Chamoux débarque sur CANAL+ avec un sketchshow irresistible

Les abonnés CANAL+ ont rendez-vous le 3 juillet prochain avec «Chamouxland», un sketchshow dans lequel Camille Chamoux explore les frontières de ses obsessions à travers un humour décapant, et entourée de nombreux artistes incontournables.

Un humour «de meuf». Camille Chamoux est bien connue des abonnés de CANAL+, notamment pour sa participation à la série humoristique «La Flamme», et sa suite «Le Flambeau». La voilà de retour sur la chaîne cryptée avec un sketchshow de plus d’une heure, où elle donne vie en image à ses obsessions, qu’elle traite avec un humour libérateur et sans concession.

Bienvenue dans le pays où les femmes font de l’humour et les hommes font de leur mieux !





Chamouxland, le sketchshow de Camille Chamoux, à découvrir le 3 juillet, seulement sur CANAL+. pic.twitter.com/5Xqtly0bbK — CANAL+ (@canalplus) June 11, 2024

«La joie du sketchshow, c’est la possibilité de tourner des séquences libres sur toutes mes obsessions : j’y ai retrouvé le plaisir sans censure que j’explore dans mes spectacles, la liberté d’expression totale, cette sensation particulière de cour de récré salutaire. Sauf que là, c’est à plusieurs, et avec les moyens de l’image», lance-t-elle dans un communiqué.

Absolument hilarante dans la peau d’Elise Lucide, parodie d’Elise Lucet qui assure la transition entre la vingtaine de sketchs qui compose ce programme, Camille Chamoux a su s’entourer magnifiquement pour l’occasion. Les téléspectateurs vont ainsi retrouver Audrey Fleurot, Laure Calamy, Olivia Cote, Melha Bedia, Blanche Gardin, Claudia Tagbo, Camille Cottin, Nawell Madani, Océan, Jérôme Niel, ou encore Clémentine Célarié à l’écran, pour un pur moment de délire collectif.