Game of Thrones : George R.R. Martin affirme qu'un projet de spin-off abandonné vient d'être relancé

C’est sur son blog personnel que George R.R. Martin a annoncé que «10.000 Ships», un projet de spin-off de «Game of Thrones» dont l’écriture avait été lancée en 2021 avant d’être finalement abandonné, vient d’être relancé.

Retour à la vie. George R.R. Martin a annoncé sur son blog personnel que le projet de spin-off de «Game of Thrones» intitulé «10.000 Ships», dont l’écriture avait été lancée en 2021, avant d’être abandonné par la chaîne américaine HBO, est de nouveau en développement. L’auteur du Trone de Fer précise que c’est Eboni Booth, lauréate du prix Pulitzer pour sa pièce «Primary Trust», qui travaille sur le scénario du pilote.

«Elle est une jeune scénariste très talentueuse, et c’est un bonheur de travailler avec elle. Quand elle n’est pas à écrire ses pièces récompensées à Broadway ou ailleurs, elle est occupée à travailler avec moi pour HBO, sur un nouveau pilote de ‘10.000 Ships’, un spin-off de ‘Game of Thrones’ sur Nymeria et les Rhoynars. Nous sommes très excités à propos de ce projet… même si on se demande comment nous allons payer pour faire apparaître 10… navires, 300 dragons, et ces tortues géantes», écrit-il.

Un périlleux voyage

La série doit raconter le voyage de la princesse Nymeria et de son peuple au moment de leur migration vers le pays de Dorne, environ 1.000 ans avant les événements de «Game of Thrones». Cette guerrière de sang royale vivant dans la cité de Ny Sar, à Essos, a été contrainte de fuir sa terre natale après une succession de guerres sanglantes menées contre trois familles valyriennes unies contre son peuple Rhoynar, des descendants des Premiers Hommes.

Après la destruction de la cité de Sarhoy lors de la Seconde Guerre des Épices, et le massacre de dizaines de milliers de soldats rhoynars, Nymeria décida de réunir les survivants – principalement des femmes et des enfants – afin de partir en exil à bord de 10.000 navires. Ce ne sera qu’au terme d’un périlleux voyage qu’ils parviendront à atteindre le pays de Dorne, où elle épousera Mors Martell.