«Je voulais juste garder cette séparation» : Ewan Mitchell révèle avoir évité Matt Smith sur le tournage de «House Of The Dragon»

À l'approche du lancement imminent de la deuxième saison de «House of the Dragon», le 17 juin prochain, la série continue de révéler les secrets sur les coulisses de la première saison, dont celui concernant Ewan Mitchell, qui a décidé d'éviter Matt Smith sur le plateau avant la scène finale.

Lors d'une interview pour «The Face Magazine», Ewan Mitchell a expliqué qu'il avait délibérément choisi de ne pas côtoyer son oncle à l'écran et co-star Matt Smith, sur le plateau de tournage de la célèbre série «House of The Dragons», pour améliorer la qualité de leur performance dans le dernier épisode, où leurs personnages partagent un regard intense.

«J'ai fait quelque chose sur Dragon qui a été le premier choix que j'ai fait dès le premier jour. J'ai dit à Ryan : "J'ai eu l'idée d'éviter Matt Smith et [même] d'éviter le contact visuel"», a déclaré le comédien, précisant que sur le plateau, les deux hommes ne déjeunaient même pas à proximité.

"i’ve got this idea of avoiding matt smith and avoiding eye contact. they agreed it’d only work if smith was on board. he was."





- ewan mitchell on his preparation for the aemond and daemon scene on ep 8 pic.twitter.com/tj6y1CSiE8

— matt smith thinker (@thinkmattsmith) December 15, 2023