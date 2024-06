«Blade Runner 2099» : Hunter Schafer rejoint Michelle Yeoh au générique de la série

Connue pour ses rôles dans «Euphoria» ou le film «Hunger Games : La Ballade du serpent et de l'oiseau chanteur», Hunter Schafer rejoint Michelle Yeoh au casting de la série «Blade Runner 2099», annonce le site américain Variety.

Le projet continue de prendre forme. Le site américain Variety vient d’annoncer le recrutement d’Hunter Schafer, comédienne américaine de 25 ans aperçue récemment dans «Euphoria» ou le film «Hunger Games : La Ballade du serpent et de l'oiseau chanteur», au casting de la série «Blade Runner 2099». Si aucune information concernant l’intrigue n’a été révélée pour le moment, on sait que l’histoire verra Michelle Yeoh («Everything. Everywhere. All At Once») incarner une répliquante en fin de vie.

Attendue prochainement sur Amazon Prime Video, «Blade Runner 2099» sera mise en image par Jeremy Podeswa, connu notamment pour son travail sur «Game of Thrones», mais aussi «Six Feet Under», «The Handmaid's Tale», «True Detective», «The Newsroom», ou encore «Dexter».

La série, produite par Ridley Scott, est annoncée comme une suite directe du film «Blade Runner 2049», réalisé par Denis Villeneuve avec Harrison Fort et Ryan Gosling dans les rôles principaux. L’action sera située cinquante ans après les événements du long métrage. L’annonce de son développement initial avait été réalisée par Ridley Scott lui-même, en novembre 2021.