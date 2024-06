«Euphoria» : le président de HBO confirme que les acteurs principaux sont de retour dans la saison 3 de la série

Le président de HBO a confirmé que la troisième saison d'«Euphoria» conservera le même casting de base, malgré le saut dans le temps prévu.

Enfin le bout du tunnel ? Lors d'une interview accordée à Variety, le président de HBO et MAX, Casey Bloys, a assuré que les acteurs principaux feront bien leur retour dans la très attendue troisième saison de la série «Euphoria», qui se déroulera près de cinq ans plus tard.

«[Le créateur et scénariste] Sam [Levinson] y travaille. Il y a eu beaucoup d'allers-retours... Je pense que l'un des problèmes auxquels Sam réfléchit est qu'il ne veut plus que le show se déroule au lycée. C'est là que tout s'est déroulé et c'est ce qui était logique à l'époque», a déclaré le dirigeant à propos de la nouvelle saison réclamée par les fans.

«Donc, quand on l'enlève de là, il y a beaucoup d'allers-retours pour savoir où le situer et jusqu'où le situer dans le futur. Mais je pense qu'il a une idée qui l'enthousiasme et qu'il est en train d'écrire», a-t-il conclu, confirmant au passage que les personnages phares incarnés par Zendaya, Jacob Elordi, Sydney Sweeney ou encore Hunter Schafer seront bien présents au casting.

Deux acteurs absents de la distribution de la saison 3

Lancée en 2019, «Euphoria» suit une adolescente toxicomane et ses camarades de classe aux nombreux tourments, évoluant dans un monde où la jeunesse se teste sans limites. Lors des deux premières saisons, la série a exploré de nombreuses thématiques comme la violence conjugale, les traumatismes, la consommation de drogue et même le trafic d'êtres humains.

Bien que Casey Bloys n'ait pas spécifié quels acteurs reviendraient pour la troisième saison, au moins deux absences sont confirmées. Barbie Ferreira a fait ses adieux émouvants à son personnage de Kat Hernandez après la fin de la saison 2. La série doit également faire face au décès inattendu d'Angus Cloud, qui incarnait le trafiquant de drogue Fezco, décédée d'une overdose accidentelle en juillet 2023.

Après la conclusion de la saison 2 en février 2022, il y a eu une longue pause en raison des grèves conjointes des acteurs et des scénaristes en 2023. En mars, HBO a confirmé qu'elle prévoyait une troisième saison de la série, déclarant : «En attendant, nous permettons à nos acteurs très demandés de poursuivre d'autres opportunités».