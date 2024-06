«House of the Dragon» : à quelques jours du lancement de la saison 2, la série est renouvelée pour une troisième saison

Tandis que la deuxième saison du spin-off de «Game of Thrones» sera disponible sur la plate-forme MAX le 17 juin en France, HBO a renouvelé «House of the Dragon» pour une saison 3.

De quoi ravir les fans. À quelques jours de la première de la saison 2, la chaîne HBO a annoncé le renouvellement de la série à succès «The House of the Dragon» pour une troisième saison.

«George, Ryan et le reste de nos incroyables producteurs exécutifs, acteurs et membres de l'équipe ont atteint de nouveaux sommets avec la phénoménale deuxième saison de «The House of the Dragon» a déclaré Francesca Orsi, vice-présidente exécutive de HBO Programming, responsable des séries dramatiques et des films de HBO, dans un communiqué de presse.

The Dance of the Dragons continues.#HouseOfTheDragon has been renewed for Season 3 on @StreamOnMax. pic.twitter.com/XnoaDEHfdH — House of the Dragon (@HouseofDragon) June 13, 2024

«Nous sommes émerveillés par les efforts considérables déployés par toute l'équipe pour créer une deuxième saison spectaculaire, dont la portée et l'ampleur n'ont d'égal que le cœur. Nous ne pourrions être plus enthousiastes à l'idée de poursuivre l'histoire de la Maison Targaryen et de voir cette équipe briller à nouveau de mille feux pour la troisième saison» a-t-elle poursuivi, sans fournir aucun détail supplémentaire sur la troisième saison, ni donner de date de sortie.

La série dérivée de «Game of Thrones», co-créée par Ryan Condal et l’écrivain George R.R. Martin, dont le livre «Fire & Blood» a inspiré le préquel, a rencontré un succès mondial phénoménal, en battant le record d'audience de toutes les séries originales diffusées sur HBO et Max.

Une deuxième série dérivée de «Game of Thrones» en préparation

Basé sur le livre «Fire & Blood», «House of the Dragon» suit la dynastie Targaryen sur le continent fictif de Westeros près de deux-cents ans avant les événements de «Game Of Thrones» et environ cent ans après que les Targaryen ont unifié les Sept Royaumes.

Actuellement, HBO travaille sur sa deuxième série préquelle de «Game of Thrones», intitulé «Knight of the Seven Kingdoms», basée sur les personnages Ser Duncan le Grand et son écuyer Egg, présentés dans les livres «Tales of Dunk and Egg» de l'auteur George R.R. Martin. En outre, ce dernier a également annoncé cette semaine qu'un nouveau pilote pour la série dérivée de «Thrones», «Ten Thousand Ships» était en cours d'écriture par le dramaturge Eboni Booth.

«House of the Dragon» a reçu neuf nominations aux Emmy Awards, dont une dans la catégorie «meilleure série dramatique», ainsi que deux nominations aux Golden Globes.