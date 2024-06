«House of the Dragon» : voici les chiffres complètement fous que vous ignorez peut-être à propos de la série

Alors que la saison 2 de «House of the Dragon» doit commencer le 17 juin prochain sur MAX, voici les chiffres incroyables liés à la production de la série qui comptera huit épisodes, et qui promet d’offrir un spectacle à couper le souffle aux téléspectateurs.

Une vraie démesure. En août 2022, «House of the Dragon» entamait son périple sur la chaîne américaine HBO. Le spin-off de «Game of Thrones» a immédiatement affiché ses ambitions, avec une saison 1 dotée d'un budget estimé aux alentours des 200 millions de dollars (187 millions d’euros), soit 20 millions par épisode. Un bon investissement eu égard au succès colossal rencontré par ce premier chapitre, qui avait la lourde tâche de prendre la suite d’une série générationnelle conclue trois ans plus tôt.

La saison 2, qui ne compte que huit épisodes, n’a pas encore dévoilé son budget officiel, mais il se murmure que le coût par épisode pourrait être encore plus élevé que le précédent chapitre, en raison des nombreuses scènes d’action qu’elle contient. Interrogé à propos des moyens démesurés mis en œuvre dans cette histoire centrée sur la guerre civile opposant les membres de la famille Targaryen, le patron de la chaîne HBO, Casey Bloys, a lâché quelques chiffres à donner le tournis.

Aussi, le tournage s’est étalé sur 270 jours. 144 perruques ont été utilisées, mais aussi plus de 2.600 flèches, 125 litres de faux-sang, ou encore 2.000 paires de bottes. Les équipes mobilisées pour la série représentent 2.500 salariés, auxquels il faut ajouter 9.000 sous-traitants. Et les dragons alors ? Pas moins de huit sociétés spécialisées dans les effets spéciaux sont à l’œuvre, dans sept pays différents, pour leur donner vie à l’écran, sachant que les 10 minutes d’effets spéciaux seraient facturées aux environs des 800.000 dollars. «Les dragons sont très cool. Et ils coûtent très chers», s’amuse Casey Bloys.