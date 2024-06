Taylor Swift : la chanteuse confirme que sa tournée se terminera officiellement en décembre

Taylor Swift a révélé que sa tournée mondiale à succès, «The Eras Tour», s'achèvera réellement avec les dernières dates prévues en Amérique du Nord en décembre de cette année.

Pas de prolongations pour les «Swifties». Lors du 100e concert de sa tournée «The Eras Tour» à Liverpool (Angleterre), le jeudi 13 juin, Taylor Swift a confirmé que la série de spectacles prendra fin en décembre 2024.

«Les gens m'ont demandé comment j'allais célébrer le 100e concert. La célébration du 100e concert signifie pour moi que c'est la première fois que je me reconnais et que j'admets que cette tournée va se terminer en décembre. C'est tout» a déclaré l'artiste de 34 ans à la salle comble du stade Anfield.

«Et cela me semble si loin, mais d'un autre côté, c'est comme si nous venions de jouer notre premier concert de cette tournée. Parce que vous nous avez tellement amusés que nous voulions faire une centaine de concerts, les 150 et quelques concerts que nous avons sur toute la tournée (...) Et je pense que cette tournée est devenue toute ma vie» a-t-elle poursuivi, qualifiant la tournée comme «la chose la plus épuisante, la plus complète, mais aussi la plus joyeuse, la plus gratifiante et la plus merveilleuse qui soit jamais arrivée dans ma vie».

Un film-concert de sa tournée au cinéma

Bien que les fans aient supposé que des dates supplémentaires pourraient être ajoutées à la tournée, les dernières représentations devraient être celles à Vancouver (Canada), entre le 6 et le 8 décembre.

La pop star a lancé sa tournée américaine en mars 2023, avec plus de 40 chansons de toute sa carrière à chaque spectacle, puis a parcouru le pays jusqu'en août 2023. Ensuite, elle a pris la route pour la partie internationale de sa tournée, faisant escale en Amérique du Sud, en Asie, en Australie et en Europe. Après une courte pause, la chanteuse a redémarré sa tournée en mai avec une liste de chansons entièrement révisée, intégrant pour la première fois des titres de son 11e album, «The Tortured Poets Department», lors d'un concert à Paris.

En parallèle, la musicienne a sorti un film documentant son expérience de la tournée, intitulé «Taylor Swift : The Eras Tour», qui est devenu le plus gros succès de l'histoire au box-office pour un film de concert, avec plus de 260 millions de dollars de recettes dans le monde à sa sortie en octobre 2023.

La tournée en Europe se poursuivra jusqu'au mois d'août, puis Taylor Swift retournera aux États-Unis pour une série de concerts à l'automne, avant de clôturer l'aventure au Canada en décembre.