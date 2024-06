Those about to die : l'incroyable bande-annonce de la série péplum avec Anthony Hopkins

La plate-forme de streaming Peacock vient de dévoiler une nouvelle bande-annonce à couper le souffle de «Those about to die», la série dans laquelle Anthony Hopkins incarnera l’Empereur romain Vespasien, fondateur de la dynastie des Flaviens.

Entrez dans l’arène. Développée par Roland Emmerich (Independence Day), et déclinée en dix épisodes, la série «Those about to die» se dévoile dans une nouvelle bande-annonce épique avec Anthony Hopkins (Westworld) et Iwan Rheon (Game of Thrones) dans les rôles principaux.

L’histoire se déroule à Rome, en 79 après Jésus-Christ, au moment où le cœur de l’Empire romain semble être à son zénith. Les privilégiés voient leur fortune s’accumuler, tandis que le peuple – au sein duquel une colère gronde – est maintenu sous contrôle par les jeux spectaculaires organisés au Colisée, avec combats de gladiateurs et courses de chars, ainsi que la distribution gratuite de nourriture. La volonté de vivre de certains et les ambitions des autres menacent toutefois de remettre en cause les fragiles équilibres de la cité.

Adaptation du livre historique de Daniel Mannix publié en 1958, «Those about to die» suivra la vie des gladiateurs de la Rome Antique à travers «plusieurs personnages issus des différentes couches de la société romaine où les Jeux, la politique et les affaires s’entrecroisent et entrent en collision», avait précisé Peacock dans sa présentation de la série. En France, elle sera accessible à partir du 19 juillet sur Prime Video.