The Walking Dead : Norman Reedus effondré après la mort de Seven, le chien de la série

Le compte Instagram officiel de la série «The Walking Dead» a partagé la triste nouvelle du décès de Seven, le chien aperçu au côté du personnage de Leah, puis de Daryl Dixon, à l’écran. Une nouvelle qui a brisé le cœur du comédien Norman Reedus.

Une triste nouvelle. Le chien Seven, connu pour avoir été le compagnon inséparable de Daryl Dixon dans la série «The Walking Dead» à partir de la saison 9, est mort, a annoncé le compte Instagram officiel de la série. «Repose en paix, Seven. Le meilleur garçon de The Walking Dead», peut-on lire en légende.

Un message qui a suscité beaucoup d’émotion chez les fans, mais aussi auprès du casting de la série, notamment Lynn Collins, qui incarnait le personnage de Leah, qui était la propriétaire du chien dans la série avant que Daryl Dixon ne le récupère. Khary Payton, Sabrina Gennarino, ou encore Angela Kang, la showrunneuse de la série, ont également partagé leur tristesse à l’annonce de la mort de Seven.

Norman Reedus inconsolable

Norman Reedus s’est fendu d’un message personnel sur son compte Instagram, en postant une photo de lui et de Seven, avec le chiffre 7 comme unique commentaire en légende.

Il a également publié une story dans laquelle il pleure son compagnon canin. «Tu vas me manquer mon pote. Meilleur compagnon télévisuel que je n’ai jamais eu», écrit-il en légende, accompagné d’un emoji cœur brisé.

En 2018, Norman Reedus, qui avait longtemps milité pour que son personnage soit accompagné d’un chien à l’écran, s’était exprimé sur la joie qu’il était la sienne de travailler avec Seven. «Nous avons tourné une scène l’autre jour qui était à l’opposé de ce qui était prévu parce que le chien ne voulait pas faire autre chose, et au final, le rendu était bien meilleur. Il devrait diriger la série. C’est génial ! Je l’aime. Et il m’aime aussi», avait-il confié au site américain ComicBook.com.