Billie Eilish : la chanteuse est la plus jeune artiste à atteindre 100 millions d'auditeurs mensuels sur Spotify

En moins de dix ans de carrière, Billie Eilish a réussi à devenir la troisième artiste, et la plus jeune, à atteindre les 100 millions d'auditeurs mensuels sur Spotify.

Une prodige. Billie Eilish, 22 ans, vient de devenir la plus jeune artiste à dépasser les 100 millions d'auditeurs mensuels sur Spotify, a confirmé plate-forme de streaming à Billboard ce samedi 15 juin.

Avec seulement 82 chansons dans son catalogue musical, la chanteuse suit The Weeknd, qui compte 107 millions d'auditeurs mensuels, et Taylor Swift, qui en compte 102 millions. Cependant, les deux artistes ont plus du double de chansons sur Spotify qu'elle.

«Spotify fait partie de l'histoire de Billie depuis le début. Depuis «Ocean Eyes», elle n'a cessé d'accroître le nombre de ses fans dans le monde entier. Ce qu'elle et [son frère] Finneas ont accompli depuis 2016 est tout à fait remarquable... et tout cela à l'âge de 22 ans» a déclaré Jeremy Erlich, responsable mondial de la musique chez Spotify.

Plus jeune lauréate à deux reprises des Oscars

La musicienne a aussi huit chansons qui ont atteint le milliard d'écoutes sur la plate-forme musicale, dont «Lovely» avec Khalid, «Bad Guy», «When the Party's Over» ou encore «Everything I Wanted».

Le mois dernier, Billie Eilish a sorti son troisième album studio, «Hit Me Hard and Soft», qui a tout de suite pris la deuxième place du Billboard 200.

Plus tôt dans l'année, elle est également entrée dans l'histoire en devenant la plus jeune lauréate à deux reprises des oscars dans la catégorie meilleure chanson originale. Après l'avoir remporté en 2022 avec «No time to die» pour le film Mourir peut attendre, elle a réitéré avec «What Was I Made For ?» tiré de Barbie.