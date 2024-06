«Deadpool & Wolverine» : le film sort en Chine pour la première fois de l'histoire de la franchise

Les autorités de régulation cinématographique de Pékin (Chine) ont approuvé la sortie du film «Deadpool & Wolverine» dans le pays. Une première pour la franchise.

Historique. Attendu dans les salles de cinéma françaises le 24 juillet, «Deadpool & Wolverine» sortira pour la première fois en Chine le 26 juillet, a confirmé Disney sur les réseaux sociaux le 17 juin.

Deadpool & Wolverine recebeu aprovação e estreia na China em 26 de julho. pic.twitter.com/Uks3hexoAW — Portal Box Office (@BoxReport) June 17, 2024

Le long-métrage original «Deadpool», sorti au pic de la popularité de Marvel en Chine en 2016, n'avait pas été autorisé à y être diffusé en raison de son contenu violent. Deux ans plus tard, la suite est sortie dans le pays, mais avec plusieurs mois de retard et sous une version complètement remodelée, pour les fêtes de fin d'année, sous le titre «Once Upon a Deadpool».

Néanmoins, la version modifiée a engendré 42 millions de dollars de recettes sur le marché chinois, constituant la grande majorité des 51 millions de dollars de recettes mondiales de ce remake destiné à la jeunesse.

Pas de coupes altérant «l'esprit de Deadpool».

Disney n'a pas précisé si le 3e volet de la série «Deadpool» subirait également des modifications ou des censures pour sa diffusion en Chine. Cependant, étant donné la nature de la franchise et les pratiques habituelles des autorités du pays, les fans de la saga devront s'attendre à des adaptations concernant notamment la violence et le langage explicite.

Des sources proches du film ont assuré qu'il n'y aura pas de coupes altérant «l'intégrité de la narration» ou «l'esprit de Deadpool».

DEADPOOL & WOLVERINE' tem lançamento confirmado para 26 de julho na China.





Além disso, no dia 2 de julho, Ryan Reynolds, Hugh Jackman e Shawn Levy estarão em Xangai para o primeiro evento de promoção do filme. pic.twitter.com/k2AUyc1Cn6 —(@OneTkee) June 17, 2024

Dans un second message publié lundi sur les réseaux sociaux chinois, Marvel a indiqué que les deux stars de «Deadpool et Wolverine», Ryan Reynolds et Hugh Jackman, ainsi que le réalisateur Shawn Levy, se rendront en Chine au début du mois de juillet pour promouvoir le film.