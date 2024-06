«House of the Dragon» : Pourquoi la «prophétie du prince qui était promis» est plus que jamais d’actualité

Dans la saison 1 de «House of the Dragon», le roi Viserys Targaryen partage avec sa fille, la princesse Rhaenyra, la prophétie connue sous le nom de la «chanson de glace et de feu» transmise au sein de leur famille, après une vision d’Aegon le conquérant. Explications.

Le prince qui était promis. Les fans assidus de «Game of Thrones» ont entendu parler de la prophétie connue sous le nom de la «chanson de glace et de feu» tout au long des huit saisons qui composent la série originale, alimentant les plus folles théories au fur et à mesure que l’histoire avançait. Pour finalement découvrir, à leur grande déception, que celle-ci était bien différente de tout ce qu’ils avaient pu imaginer (du moins la manière dont elle a été retranscrite à l’écran).

Le lancement de «House of the Dragon» en 2022 a permis de donner un nouveau souffle à cette prophétie par le biais du roi Viserys Targaryen, qui en a dévoilé les origines à sa fille, la princesse Rhaenyra, qu’il a désigné comme l’héritière légitime du trône à sa mort. Aussi, la décision d’Aegon de partir en conquête n’est pas uniquement le fait de son ambition guerrière, mais aussi parce qu’il avait eu un rêve prémonitoire – comme son ancêtre Daenys autrefois qui avait prédit la destruction de Valyria, poussant les Targaryen à s’exiler à Peyredragon douze ans avant la destruction de la cité – lui révélant «la fin du monde des hommes» avec «un hiver terrible, venant du nord lointain».

«Aegon a vu la noirceur suprême montée sur ces vents, et ce qui s’y trouve viendra détruire le monde des vivants», poursuit-il. «Quand ce grand hiver arrive, Rhaenyra, l’intégralité de Westeros doit se dresser sur son passage. Et pour que le monde des hommes puisse survivre, alors un Targaryen doit se trouver sur le Trône de Fer. Un roi, ou une reine, assez fort pour unir le royaume contre le froid et la noirceur. Aegon a baptisé ce rêve une chanson de glace et de feu. Ce secret a été transmis de roi à héritier depuis le règne d’Aegon. Et aujourd’hui, tu dois me promettre de le garder. Et de le porter», continue Viserys, qui lui montrera les inscriptions lisibles sur la dague sacrée, forgée en acier valyrien, qui en font mention.

Un malentendu regrettable

Si les événements de «House of the Dragon» se déroulent plusieurs décennies avant que la menace représentée par le Roi de la Nuit et les Marcheurs blancs ne se concrétise, la prophétie d’Aegon le conquérant va devenir le point de départ d’un des malentendus les plus regrettables de l’histoire de la famille Targaryen. En effet, vers la fin de sa vie, alors qu’il se trouve sur son lit de mort, et que ses pensées sont brouillées par les mixtures anti-douleurs qu’il avale à longueur de journée, Viserys va partager accidentellement, et dans la plus grande confusion, la prophétie avec sa dernière épouse, Alicent Hightower. Pensant parler à sa fille, Rhaenyra, il mentionne le nom d’Aegon, avant de parler de son rêve, de la chanson de la glace et du feu, et du prince qui était promis pour unifier le royaume. Alicent, qui n’est pas dans la confidence de ce secret porté au sein de la famille Targaryen, comprend que le roi, avant de mourir, fait le choix de nommer leur fils, Aegon, comme l’héritier du trône, et non Rhaenyra. «Il m’a dit qu’il souhaitait qu’Aegon soit roi», lancera-t-elle, sûre d’elle-même.

On sait ce qui se passe après cela. Alicent Hightower, avec l’aide de son père Otto Hightower, qui est alors la Main du roi, décident de s'engouffrer dans la brèche, et de priver Rhaenyra de son droit de succession en nommant Aegon comme l’héritier légitime du trône. Une position que ce dernier refuse, au départ, avant d'être mis devant le fait accompli. C’est ainsi que la guerre sans merci opposant les Verts, partisans d’Aegon II Targaryen, et les Noirs, qui supportent Rhaenyra, va débuter, et semer la mort à travers le royaume des années durant.

Détail important : seule Rhaenyra, à l’heure actuelle, est au courant de la prophétie d’Aegon le conquérant. À la fin de la saison 1, elle avait découvert, à sa grande surprise, que Daemon Targaryen, le frère de Viserys (et accessoirement son époux) qui avait un temps imaginé s’emparer du trône, ignorait tout à ce propos. De même qu’Aegon II Targaryen n’en a jamais été informé par son père, puisque ce dernier n’a jamais souhaité lui confier la responsabilité du pouvoir. Contrairement à «Game of Thrones», où la prophétie était au cœur de discussions incessantes sur l’identité du «prince qui était promis» - principalement Daenerys Targaryen ou Jon Snow - elle se trouve aux racines du carnage sanglant qui attend les principaux protagonistes de «House of the Dragon», et qui laissera Westeros profondément traumatisé.