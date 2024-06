House of the Dragon : va-t-on revoir Cregan Stark et Winterfell dans la saison 2 ? (SPOILERS)

Dans le premier épisode de la saison 2 de «House of the Dragon», les téléspectateurs se voient offrir un retour à Winterfell, à la rencontre de Cregan Stark, un des seigneurs les plus respectés de Westeros, et allié de Rhaenyra contre Aegon II Targaryen.

Ça faisait longtemps. Le lancement de la saison 2 de «House of the Dragon», avec un premier épisode accessible sur MAX (disponible via myCANAL), a été marqué par l’introduction de l’acteur Tom Taylor dans le rôle de Cregan Stark, le seigneur de Winterfell qui a prêté allégeance à Rhaenyra Targaryen. Il reçoit la visite de Jacaerys Velaryon, le fils de cette dernière, venu s’assurer de son soutien dans le conflit qui les oppose aux partisans d’Aegon II Targaryen, fils aîné né de l’union de Viserys avec Alicent Hightower.

Jacaerys et Cregan se retrouvent ensemble en haut du Mur qui sépare Westeros des contrées de l’hiver éternel où vivent les Sauvageons, afin de protéger les populations d’une menace inconnue et mystérieuse qui pourrait surgir, grâce notamment à la présence de la Garde de Nuit. Selon Ryan Condal, le showrunner de la série, il était important d’entamer ce deuxième chapitre avec une halte à Winterfell afin de satisfaire les fans. Mais aussi démontrer le rôle important que va jouer Jacaerys sur la scène politique.

Faire plaisir aux fans

«Il n’y avait pas de drame inhérent à cette scène. On sait déjà qu’il a prêté allégeance à Rhaenyra. On sait que les Stark ne trahiront jamais leur parole, peu importe lequel d’entre eux a prêté serment. L’idée était de proposer une scène qui nous replonge dans ce monde, à un moment où nous en savons plus que Jace – on sait que son frère est mort, pas lui – et c’était sympa de faire plaisir aux fans en retournant dans le Nord», confie-t-il au site EW.com. La co-scénariste Sara Hess précise toutefois qu’il était impossible de rester trop longtemps sur place. «Quand on a vu le regard de Rhaenyra à la fin de la saison 1 (après la mort de Lucerys), comment est-il possible de s’éloigner trop longtemps de cet instant ?», lance-t-elle.

La présence de Jacaerys et Cregan Stark à l’écran est aussi une manière pour Ryan Condal d’illustrer physiquement l’avenir du royaume des Sept Couronnes. «C’est littéralement la chanson de la Glace et du Feu, avec un Targaryen et un Stark», dit-il. Cette introduction de Cregan Stark devrait toutefois se limiter à cette apparition dans la saison 2 de «House of the Dragon».

S’il aura certainement un rôle déterminant à jouer dans le conflit entre les Noirs et les Verts, les fans vont devoir se montrer patients. «Nous verrons comment ça se passe. Toute personne qui a lu les livres sait qu’il va jouer un rôle dans l’histoire de la Danse des Dragons. J’adorerais avoir Tom de retour. Nous avons adoré travailler avec lui, mais je crois que nous devons laisser le récit se poursuivre et voir où cela nous mène», explique Ryan Condal.