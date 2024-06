House of the Dragon : voici le décryptage complet du nouveau générique de la saison 2

La série «House of the Dragon» a dévoilé un nouveau générique pour la saison 2, sous la forme d’une tapisserie illustrant l’histoire de la famille Targaryen, avec le Fléau de Valyria, la conquête d’Aegon, le règne de Maegor le Cruel, et la Danse des Dragons.

Un voyage dans le temps. Après la mise en scène de l’arbre généalogique de la famille Targaryen en introduction de la saison 1, «House of the Dragon» a dévoilé un nouveau générique illustrant l’histoire de la famille Targaryen, sous la forme d’une tapisserie maculée de sang, qui passe en revue le règne des cinq souverains qui ont précédé la période pendant laquelle se déroule la série. Un clin d'oeil à la célèbre tâpisserie de Bayeux, et la tradition médiévale du récit narré sur ce support.

Le Fléau de Valyria

La tapisserie commence avec les événements connus sous le nom du Fléau de Valyria, du nom du lieu de vie des dragons et de leurs cavaliers. On y aperçoit un cracheur de feu dont la tête a été coupée.

Ainsi qu’une femme à la chevelure blanche tenant un homme se vidant de son sang dans ses bras.

Une autre image donne une vue d’ensemble de la catastrophe que fut le Fléau de Valyria, avec des volcans crachant leur feu, des dragons tombant du ciel, et la cité rongée par les flammes.

Détail important : les Targaryen n’étaient pas présents sur place au moment où cette catastrophe inexpliquée a eu lieu. Un membre de la famille, Daenys, a fait un rêve prophétique qui lui a permis de prévenir son clan. Elle et le reste des Targaryen sont ainsi partis s’installer à Peyredragon (Dragonstone), qui deviendra leur fief sur plusieurs générations, douze ans avant la tragédie.

Le Fléau de Valyria aura pour conséquence directe de faire des Targaryen l’unique maison disposant de dragons, et de cavaliers capables de les monter. Un avantage stratégique décisif sur leurs futurs adversaires.

Aegon, le conquérant

Le moment capital de l’histoire des Targaryen est sans nul doute la conquête de Westeros par Aegon et ses sœurs, Visenya et Rhaenys, grâce à leurs dragons respectifs : Balerion, surnommé la Terreur Noire, Vhagar et Meraxes.

La puissance de frappe conférée par ces monstres cracheurs de feu a permis à Aegon et ses sœurs de faire plier Westeros en un temps record. Une image de la tapisserie montre les gueules de Balerion et Vhagar pulvériser les châteaux adverses sous un déluge de flammes, semant la mort dans les rangs de ceux qui tentent de les protéger.

La conquête d’Aegon a bouleversé en profondeur l’équilibre des forces à Westeros, avec notamment la chute d’Harren Hoare, de la maison Chenu, né d’une lignée de rois qui fit bâtir Harrenhal peu de temps avant de périr avec l’intégralité de ses descendants au cours de la confrontation avec les Targaryen. Sa famille fut remplacée par la Maison Tully, dont le représentant (à droite) apparaît aux côtés de la famille Stark et Arryn, au moment de s’incliner devant la domination d’Aegon.

Maegor, le Cruel

Fils cadet d’Aegon le conquérant, Maegor a usurpé le trône en prenant la place de son demi-frère aîné, Aenys Ier, après le décès de celui-ci en lieu et place du fils de ce dernier, et héritier légitime, Aegon le Non-couronné. Maegor s’est révélé être un souverain tyrannique et ultra-violent, dont les horribles massacres ont alimenté les contestations contre sa personne. Dans des circonstances mystérieuses, il fut retrouvé mort, empalé sur le trône comme illustré sur la tapisserie.

Sans héritier pour lui succéder, Maegor a été remplacé par son neveu, Jaehaerys Ier, dont le règne fut le plus long de la dynastie des Targaryen.

Quatrième souverain de la lignée, Jaehaerys Ier et sa sœur-épouse Alysanne, a réussi l’exploit d’imposer la paix à Westeros pendant un règne de plus de cinquante ans au cours duquel ses deux fils aînés mourront, ce qui provoquera un débat inconfortable concernant sa succession. La tapisserie dévoile une image bien connue des fans de «House of the Dragon», puisqu’elle montre Jaehaerys Ier entouré du reste de la famille Targaryen, de manière similaire à la première scène de la saison 1.

Danse des Dragons

C’est à l’issue d’un conseil extraordinaire que Viserys fut désigné comme l’héritier du trône à la place de Rhaenys. Une décision qui créera un précédent dans le choix de la succession, favorisant ouvertement un héritier mâle plutôt qu’une femme, dont la position naturelle apparaissait pourtant comme la plus légitime. Ce qui fait écho à la situation vécue par Rhaenyra, dont les partisans sont opposés à ceux de son demi-frère, Aegon II Targaryen. Les Noirs contre les Verts, comme illustré sur la tapisserie.

On peut également voir Aegon et Rhaenyra à l’opposé l’un de l’autre, le premier placé sur le trône de fer, la seconde sur son siège à Peyredragon.

Une des dernières images de la tapisserie illustre le décès de Lucerys Velaryon à la fin de la saison 1, après l’attaque d'Aemond sur le dos de Vhagar. Un événement tragique qui est l’élément déclencheur de la guerre sans merci qui va opposer les partisans de Rhaenyra à ceux d’Aegon II Targaryen.

Le premier épisode de la saison 2 de «House of the Dragon» est disponible sur MAX, via myCANAL, depuis ce lundi 17 juin.