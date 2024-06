«Notre héros» : Jennifer Lopez célèbre Ben Affleck pour la fête des pères, en pleine rumeur de divorce

Alors que, selon la rumeur, le couple serait au bord de la rupture, Jennifer Lopez a rendu hommage à Ben Affleck pour la fête des pères dans un tendre message.

«Notre héros». JLO a pris la plume dimanche 16 juin à l’occasion de la fête des pères. La chanteuse a publié en story Instagram un tendre message célébrant son époux Ben Affleck. Alors que depuis plusieurs semaines, la rumeur d’un divorce entre les deux stars plane, Jennifer Lopez, 54 ans, a publié une photographie en noir et blanc de l’acteur. Un cliché qu’elle a légendé d’un «Notre héros. Joyeuse fête des pères».

Une publication qui veut faire taire les rumeurs ?

Une publication qui intervient alors que le couple serait au plus mal. La semaine dernière, ils ont assisté séparément à la remise de diplôme de l’un des fils de l’acteur, semblant confirmer un divorce imminent. Ben Affleck est père de trois enfants - Violet, 18 ans, et Fin, 15 ans et Samuel, 12 ans, fruits de son union avec l’actrice Jennifer Garner.

Le couple aurait également discrètement mis en vente la semaine dernière leur manoir de Beverly Hills, acheté il y a à peine un an. Selon TMZ, l'acteur aurait également quitté le domicile conjugal.

De quoi s'interroger sur le sens qu'a voulu donner Jennifer Lopez à son message. Est-ce une façon de démentir la rumeur, de recoller les morceaux, ou bien d'affirmer que malgré une hypothétique séparation, cette dernière se ferait en bonne intelligence ? L'avenir le dira.

Le couple marié depuis juillet 2022, s'est donné une seconde chance en 2021, après une première rupture il y a plus de vingt ans.