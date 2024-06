Tony Awards : Alicia Keys et Jay-Z interprètent leur titre phare «Empire State of Mind» à la surprise générale (VIDEO)

Jay-Z a rejoint Alicia Keys sur scène lors des Tony Awards 2024, qui se déroulaient ce dimanche à New York, pour un duo sur leur chanson phare «Empire State of Mind», sortie en 2009.

Un plaisir pour les nostalgiques. Lors de la 77e cérémonie des Tony Awards, ce dimanche 16 juin, Alicia Keys et Jay-Z ont chanté leur célèbre titre «Empire State of Mind», 15 ans après sa sortie.

Durant la soirée, la chanteuse a rejoint le casting de la comédie musicale «Hell's Kitchen», inspirée de l'histoire de son enfance à New York et de sa discographie, pour interpréter un medley de ses titres phares, incluant «Fallen», «Girl on Fire» et notamment «Empire State of Mind».

Alicia Keys just surprised everyone with Jay Z during her Empire State of Mind performance at tonight’s Tony Awards. “I had to do something crazy! It’s my home town! pic.twitter.com/QOa97iHZoC

— Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) June 17, 2024