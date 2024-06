Ariana Grande confie avoir été fascinée par les tueurs en série tout particulièrement Jeffrey Dahmer

À l’occasion de son passage dans le podcast Podcrushed, Ariana Grande a révélé avoir été fascinée par les tueurs en série il y a quelques années, avant de partager une anecdote surprenante.

Une situation embarrassante. Invitée du podcast Podcrushed, la pop star Ariana Grande, 30 ans, a fait une étonnante révélation assurant avoir entretenu une fascination pour les tueurs en série. «J'étais fascinée par les tueurs en série quand j'étais plus jeune. Sérieusement», a en effet raconté la star. «Attendez faisons une pause là-dessus» lance alors l’animateur Penn Badgley, avant que l’artiste ne se remémore une incroyable anecdote.

Une réponse délicate

Dans cette séquence repérée par Entertainment Weekly, la star a en effet raconté qu’il y a plusieurs années lors d’une séance de questions-réponses avec de jeunes fans accompagnés de leurs parents, elle avait répondu sans filtre à une question.

Interrogée sur la personne vivante ou décédée avec qui elle aurait aimé dîner, Ariana Grande a ainsi demandé aux parents si elle pouvait répondre franchement. Elle alors a confié qu’elle trouvait «Jeffrey Dahmer assez fascinant» avant de poursuivre «Je pense que j'aurais aimé le rencontrer. Peut-être avec une tierce personne, mais j'aurais eu des questions, j'aurais aimé».

Une réponse qui n’a pas fait l’unanimité auprès des parents raconte-t-elle. «Les parents ont dit à leurs enfants: "On t'expliquera plus tard, chéri". Et moi, je me suis dit : "Je vais avoir des problèmes"», poursuit-elle précisant par ailleurs que cette rencontre avec ses fans avait eu lieu avant la série Netflix consacrée au tueur en série.

Pour mémoire, surnommé «le cannibale de Milwaukee», Jeffrey Dahmer a avoué avoir assassiné dix-sept personnes entre la fin des années 1970 et le début des années 1990. Il est décédé en prison en 1994.