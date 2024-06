Céline Dion émue après l'ovation reçue lors de la première de son documentaire «I Am : Celine Dion»

Céline Dion n’a pas pu retenir ses larmes, ce lundi 17 juin, à New York, au moment de la projection en avant-première du documentaire «I Am : Celine Dion» qui revient sur son combat contre la maladie de l’homme raide.

Un torrent d’émotion. Céline Dion a été submergée par l’émotion au moment de s’adresser au public présent dans la salle du Lincoln Center’s Alice Tully Hall, à New York, pour la projection en en avant-première du documentaire «I Am : Celine Dion». Réalisé par Irene Taylor Brodsky, le film revient sur le combat de la chanteuse contre la maladie de l’homme raide, une maladie neurologique rare d’origine auto-immune qui se caractérise par une rigidité des membres et de spasmes musculaires dont elle a révélé être atteinte en décembre 2022.

Celine Dion tears up during the introduction to her documentary "I Am: Celine Dion" and says, "I hope to see you all again very, very soon." pic.twitter.com/qxYp2UcOeZ

— Variety (@Variety) June 18, 2024