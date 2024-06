Scooter Braun : l'ancien manager controversé de Justin Bieber et Taylor Swift annonce sa retraite de la direction musicale

Le magnat de la musique Scooter Braun a annoncé sur les réseaux sociaux sa retraite de la gestion des talents après 23 ans de métier, lundi 17 juin.

«Un père d'abord, un PDG ensuite, et plus du tout un manager». Après une carrière de 23 ans, Scooter Braun, connu pour avoir représenté Justin Bieber, Ariana Grande et sa querelle avec Taylor Swift sur les droits de ses enregistrements principaux, a annoncé sa retraite du monde de la musique, dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux ce lundi 17 juin.

Un agent prolifique pendant vingt ans

«Durant toute ma vie d'adulte, j'ai joué le rôle d'un manager artistique disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et pendant 20 ans, j'ai adoré. C'est tout ce que je connaissais. Mais à mesure que mes enfants grandissaient et que ma vie personnelle en prenait un coup, j'ai compris que mes enfants étaient trois superstars que je n'étais pas prêt à perdre. Les sacrifices que j’étais autrefois prêt à faire, je ne pouvais plus les justifier. Il était temps d'assumer un nouveau rôle», a écrit le père de trois enfants.

Considéré comme l'un des agents les plus influents de l'industrie musicale, l'homme d'affaires a lancé la carrière de Justin Bieber au début des années 2000, et a géré des artistes tels qu'Ariana Grande, Demi Lovato, David Guetta, Black Eyed Peas, Ava Max, Carly Rae Jepsen et Quavo. De plus, Scooter Braun a organisé le concert caritatif «One Love Manchester», en réponse à l'attentat terroriste de 2017, qui a eu lieu après le spectacle d'Ariana Grande, causant la mort de 22 personnes, en l'espace de deux semaines.

L'entrepreneur a révélé qu'il envisageait de se retirer de la gestion musicale depuis deux ans, suite à la décision d'un de ses clients de premier plan de prendre une direction différente, déclarant : «Je n’éprouve que de l'amour pour ceux avec qui j'ai travaillé au fil des années, et à mesure que nous développons une relation de travail différente, je serai toujours à leur côté pour les consulter et les soutenir, que ce soit directement ou à distance».

Un conflit médiatisé avec Taylor Swift

Au cours des dernières années, l'agent a dû faire face à la perte de plusieurs clients, parmi lesquels Ariana Grande en décembre 2023 après une collaboration de plus de dix ans, Carly Rae Jepsen ou encore Demi Lovato, notamment à la suite du scandale entourant l'acquisition controversée, en 2018, des droits des six premiers albums de Taylor Swift par le biais de l'achat de son label Big Machine Record Group.

En réponse, la pop star s'est lancée dans le réenregistrement de ses six premiers albums. Récemment, Discovery+ UK a commandé une série documentaire en deux parties intitulée «Taylor Swift vs Scooter Braun : Bad Blood».

«Beaucoup de choses ont été dites sur ce qui se passe dans notre entreprise... et dans ma carrière. Lorsque nous remportions du succès, je souriais et lorsque nous étions attaqués, j'essayais de toujours prendre la grande route. Mais au cours des trois dernières années, j'ai commencé à penser que prendre la grande route a créé de la confusion et de l'ambiguïté quant à qui nous sommes. J'ai peut-être quitté mon rôle de direction, et mes relations commerciales avec de nombreux clients vont changer, mais cela ne signifie pas que nous, en tant qu'entreprise, partons.»

Même après avoir arrêté de gérer des artistes, Scooter Braun continuera de remplir les fonctions de PDG de HYBE America, la société qui est à l'origine de grands groupes de K-Pop tels que BTS, Tomorrow x Together, SEVENTEEN, LE SSERAFIM et NewJeans.