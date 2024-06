Stranger Things : Jamie Campbell Bower assure que la saison 5 sera «complètement folle» (SPOILERS)

Invité du podcast «I’ve never said this before», Jamie Campbell Bower a confirmé que la saison 5 de «Stranger Things» offrira des moments à couper le souffle, et que les téléspectateurs devraient se préparer à quelque chose de «complètement fou».

Une conclusion époustouflante. Jamie Campbell Bower, qui incarne le personnage d’Henry Creel, alias Vecna, dans la saison 4 de «Stranger Things» a profité de son passage dans le podcast «I’ve never said this before» pour partager son enthousiasme à propos de l’ultime saison 5 de la série de Netflix. Selon un extrait de son interview partagé par le site américain The Hollywood Reporter, le dernier chapitre de la série va offrir aux téléspectateurs un spectacle absolument grandiose.

«Si vous pensiez que la saison précédente était folle, celle-ci est juste hors de contrôle, sauvage, je veux dire, c’est complètement dingue. Ça l’est vraiment», lance-t-il. «Tout est plus grand. C’est juste complètement fou, complètement fou», poursuit-il. Jamie Campbell Bower précise que cette cinquième saison continuera de bâtir l’arc narratif de son personnage, et que le niveau de détail apporté au récit l’avait particulièrement impressionné.

Pour rappel, à la fin de la saison 4, la ville d’Hawkins se retrouvait éventrée par des failles donnant sur l’Upside Down alors que la bande d’amis, Hopper, et Joyce, parvenaient à se réunir là où tout a commencé. Cette ultime saison 5 comptera huit épisodes au total. Et selon le producteur Shawn Levy, les moyens mis en œuvre pour sa réalisation seront comparables aux blockbusters hollywoodiens, avec un dernier épisode d’une durée proche des deux heures et demie. Aucune date de sortie n’a été dévoilée pour le moment, mais la diffusion n’est pas envisagée avant 2025.