Yellowstone : Kevin Costner reviendra dans la série uniquement si «les bonnes conditions» sont réunies

Invité de l’émission américaine Today sur NBC, Kevin Costner a affirmé être prêt à reprendre le rôle de John Dutton dans «les bonnes conditions», dans la série «Yellowstone». Le comédien de 69 ans laisse ainsi entendre qu’il sera bel et bien absent de la dernière saison.

Un jour peut-être. Kevin Costner a profité de son passage dans l’émission américaine Today pour affirmer ne pas avoir fermé définitivement la porte d’un possible retour, dans le rôle de John Dutton pour la série «Yellowstone», si cela se déroule «dans les bonnes conditions». Le comédien de 69 ans a expliqué que son départ de la série après cinq saisons était le résultat de conflit d’agenda et un problème d’organisation de la part de la production.

«J’ai fait ça pendant cinq ans, et je voulais travailler plus d’une fois par an. Nous avons perdu une année entière à un moment, et je me suis dit que cela ne pouvait pas se reproduire. C’était plus qu’une année. Je me suis dit que je devais me mettre dans une position de faire les choses», explique-t-il. «La matière doit être prête à un moment, et nous n’avons pas été en mesure de faire cela. Après cinq ans, je me suis dit que je ne pouvais plus fonctionner ainsi», poursuit-il.

Absent des derniers épisodes

«J’ai encouragé cette série et j’ai adoré la faire. Cela a été très important pour moi. J’aimerais pouvoir revenir dans de bonnes conditions. Je pense que c’est ce que nous voulons tous. À ce moment précis, pour moi, cela doit vraiment se dérouler dans de bonnes conditions», ajoute Kevin Costner, qui ne ferme pas la porte à un éventuel retour dans le rôle de John Dutton à l’avenir, tout en confirmant le fait qu’il ne devrait pas apparaître à l’écran dans la seconde partie de l’ultime saison, attendue en novembre prochain sur Paramount+.

En 2023, un article du New York Post avait révélé les problèmes d’agenda rencontrés par Kevin Costner, qui s’était rendu disponible pour le tournage de la conclusion de la série, avant d’être contraint de passer à autre chose pour les besoins de son film en plusieurs parties, «Horizon». Le créateur de «Yellowstone», Taylor Sheridan, débordé de travail avec les nombreux spin-offs de la série commandés par Paramount+, n’aurait pas été en mesure de fournir les scripts au moment voulu.