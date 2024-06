Drake : le rappeur devient le premier artiste de l'histoire à atteindre 100 milliards d'écoutes sur Spotify

Drake détient désormais le record du plus grand nombre de streams de l'histoire sur Spotify pour un artiste solo, avec 100 milliards d'écoutes.

Au sommet. En plein conflit médiatisé avec le rappeur Kendrick Lamar, Drake est entré dans l'histoire de Spotify en devenant le premier artiste à atteindre 100 milliards de streams sur la plate-forme musicale, ce mardi 18 juin, a confirmé KWORB, qui suit les flux et les classements pour différentes plate-formes.

Totalisant plus de 78 millions d'auditeurs mensuels, ces derniers mois, l'artiste canadien a été la cible d'attaques de plusieurs rappeurs, incluant Future, Rick Ross, A$AP Rocky et notamment Kendrick Lamar.

.@Drake officially becomes the first artist in history to earn a milestone 100 billion streams on Spotify. pic.twitter.com/jFHerUYUnG — chart data (@chartdata) June 18, 2024

Six mois de conflit intenses

Sur X (anciennement Twitter), la nouvelle de l'exploit a enthousiasmé les fans du rappeur. Un internaute a commenté : «L'homme a dissuadé Spotify de donner aux artistes ce qu'ils méritaient, mais il n'a pas pu l'empêcher d'obtenir un milliard...les haters vont haïr», tandis qu'un autre a ajouté : «Drake a donné une carrière à Kanye et Kendrick, Metro et Future et il est trop au-dessus du Rap Game. Cela ne changera jamais jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite».

Le conflit avec Kendrick Lamar a commencé au début de l'année lorsqu'il a critiqué Drake sur le morceau «Like That» de Future et Metro Boomin. En réponse, Drake a sorti plusieurs morceaux, dont «Family Matters», qui a recueilli à lui seul 75 millions de streams. Son rival a alors répliqué avec des titres comme «Meet The Grahams» et «Not Like Us».

Taylor Swift s'est classé deuxième avec 84,4 milliards de streams, tandis que Bad Bunny a occupé la troisième place avec plus de 80,9 milliards d'écoutes.