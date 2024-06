«A Knight of the Seven Kingdoms» : HBO dévoile une première image du prochain spin-off de «Game of Thrones»

À peine la série dérivée à succès «House of the Dragon» renouvelée pour une troisième saison, que HBO a révélé la première image du second spin-off de «Game of Thrones», «A Knight of the Seven Kingdoms».

Alors que le tournage du spin-off «A Knight of the Seven Kingdoms» a commencé à Belfast (Irlande), HBO a dévoilé une première image de la série, ce mardi 18 juin sur les réseaux sociaux.

Set a century before #GameOfThrones, the new @HBO Original drama series, A Knight of the Seven Kingdoms, is now in production. Coming soon to @StreamOnMax. pic.twitter.com/CS7tX7iND2 — Game of Thrones (@GameOfThrones) June 18, 2024

Adaptée de la série de nouvelles «Les Aventures de Dunk et l’Œuf» de George R.R. Martin, la première saison de «A Knight of the Seven Kingdoms» racontera les aventures de Peter Claffey dans le rôle du chevalier Duncan le Grand, comme illustré sur la photo, et de son écuyer, Egg, joué par Dexter Sol Ansell, environ 100 ans avant les événements de «Game of Thrones», et 100 ans après ceux de «House of the Dragon».

Cinq nouveaux comédiens dans la distribution

La chaîne a également annoncé que cinq acteurs ont rejoint le casting : Finn Bennett, Bertie Carvel et Sam Spruell incarneront les princes Targaryen Maekar, Aerion, et Baelor, tandis que Tanzyn Crawford sera Tanselle et Daniel Ings jouera Lyonel Baratheon.

La scénariste Sarah Adina Smith, connue pour son travail dans «Lessons in Chemistry», a également rejoint la production pour réaliser trois des six épisodes. Le producteur exécutif Owen Harris dirigera les trois autres épisodes.

De plus, l'écrivain George R.R. Martin a aussi révélé qu'un nouveau pilote pour le spin-off intitulé «Ten Thousand Ships», était en train d'être rédigé par la dramaturge Eboni Booth.