Rihanna : la chanteuse est la nouvelle égérie du parfum «J'adore» de Dior

Rihanna est désormais la nouvelle ambassadrice officielle du parfum «J'adore» de Dior, confirmant ainsi les rumeurs qui circulaient depuis plusieurs mois.

Sur tous les fronts. Après vingt ans avec Charlize Theron comme égérie, Rihanna a été annoncée comme étant le nouveau visage du parfum «J'adore» de Dior, ce mardi 18 juin.

Parfums Christian Dior is truly delighted to welcome icon Rihanna, whose wide-ranging talents, remarkable beauty and universal appeal now embody the world of J’adore. @Rihanna dressed by Maria Grazia Chiuri.



«Parfums Christian Dior est vraiment ravi d'accueillir l'icône Rihanna, dont les talents variés, la beauté remarquable et l'attrait universel incarnent désormais l'univers de J'adore», a déclaré la marque sur ses réseaux sociaux.

Ambassadrice du parfumeur depuis 2015, l'artiste a partagé la même publication que la marque, pour annoncer la nouvelle sur les réseaux sociaux, accompagnée de la légende : «Le secret est dévoilé».

«Être le nouveau visage de J'adore est à la fois un honneur et une mission. Ce parfum que je connais et aime depuis si longtemps compte tellement pour les femmes. Je suis particulièrement impatiente de rejoindre cette aventure et d'y contribuer à travers mon monde, mon histoire, mes racines, ainsi que ma créativité et ma propre féminité», a déclaré la chanteuse de 36 ans dans une interview accordée à Business of Fashion, ce mardi.

Charlize Theron, visage du parfum depuis 2005

Véronique Courtois, présidente des Parfums Christian Dior, a assuré que «le talent hors du commun, l'audace et la beauté captivante de cette star absolue sont l'incarnation idéale de la féminité Dior éblouissante et puissante qui transcende les générations. Son rêve doré s'annonce unique, à l'image d'un parfum présent pour la femme et qui conserve son éclat».

La première campagne «J'Adore» de Rihanna débutera le 1er septembre, photographiée par le célèbre photographe Steven Klein.

Créé en 1999, le parfum «J'adore» est rapidement devenu un le best-seller de Dior, avec Charlize Theron en tant qu'égérie pendant deux décennies. Toutefois, l'actrice continue de collaborer avec Parfums Christian Dior, en tant qu'ambassadrice des bijoux et des soins de la peau.