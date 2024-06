Spider-Man : Vincent D'Onofrio pense que Wilson Fisk ne croisera jamais la route du super-héros

Présent à la Fan Expo organisé à Boston, aux États-Unis, le week-end dernier, Vincent D'Onofrio a expliqué pourquoi il ne croyait pas à un affrontement à venir entre Wilson Fisk, alias le Caïd, et Spider-Man, que ce soit au cinéma ou à la télévision.

Ennemis jurés. Connu pour son incarnation de Wilson Fisk, alias le Caïd, dans les productions Marvel, Vincent D'Onofrio a été questionné lors de la Fan Expo organisée à Boston, aux États-Unis, le week-end dernier, sur un potentiel affrontement à venir entre son personnage et Spider-Man, au cinéma ou à la télévision, à l’instar des batailles épiques où ils s’opposent dans les comics.

Le comédien de 64 ans se montre très peu confiant sur le fait que cela arrive un jour, en raison des droits d’exploitation de Spider-Man qui sont détenus par Sony, et non par Marvel. «Donc vous êtes au courant de l’histoire entre Marvel et Sony, n’est-ce pas ? Il y a les personnages Marvel, inventés par Marvel, écrit par Marvel, qui se retrouvent coincés entre Marvel et Sony. Et cela prend du temps pour déterminer qui peut faire quoi et quand», s’est-il amusé selon le site américain EW.com. «Je n’en sais vraiment rien… cela fait partie de mon contrant quand je dois incarner le Caïd», précise-t-il.

Des personnages coincés

Le personnage de Spider-Man est à l’origine de nombreuses complications pour les fans et les dirigeants ces dernières années, après que Marvel ait vendu les droits du super-héros à Sony à la fin des années 1990, autorisant le studio Columbia Pictures à piloter le devenir de Peter Parker et de son univers. En 2015, Disney, Marvel Studios et Sony ont réussi à trouver un accord afin de pouvoir intégrer Spider-Man dans le MCU (Marvel Cinematic Universe), tandis que Sony gardait les droits d’exploitation pour les films solo.

Durant cette Fan Expo, Charlie Cox, qui a récupéré le rôle Daredevil dans le MCU après l’avoir incarné dans la série de Netflix au début des années 2010, a confirmé que son personnage serait présent dans la série d’animation «Your Friendly Neighborhood Spider-Man», et qu’il avait enregistré sa voix au même moment que le tournage de la série «She-Hulk». Le statut du personnage du Caïd est plus complexe, puisqu’il est contrôlé à la fois par Marvel et par Sony. Wilson Fisk était l’antagoniste principal du film d’animation – qui se trouve en dehors du MCU – «Spider-Man : Into the Spider-Verse», piloté par Sony. Il a également été aperçu dans deux épisodes de la série «Hawkeye» sur Disney+.

Pour rappel, une nouvelle série «Daredevil» est actuellement en développement, intitulée «Born Again», qui verra Charlie Cox et Vincent D'Onofrio reprendre leurs rôles respectifs, de même que Deborah Ann Woll et Elden Henson, qui feront leur retour dans la peau de Karen Page et Foggy Nelson. Déclinée en 18 épisodes, et après de nombreux contre-temps, la série est attendue en mars 2025 sur la plate-forme de streaming.