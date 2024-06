Will Smith : l'acteur devrait jouer dans un nouveau film de science-fiction, intitulé «Resistor»

Will Smith devrait à nouveau collaborer avec Sony Pictures pour un prochain thriller de science-fiction, baptisé «Resistor».

À la (re)conquête d'Hollywood. Après le succès de «Bad Boys : Ride or Die», Will Smith serait en pourparlers pour jouer dans un nouveau film de science-fiction, intitulé «Resistor», basé sur le roman «Influx» de l'auteur à succès du New York Times, Daniel Suarez, publié en 2014.

L’intrigue du film est secrète, mais le livre se déroule dans une société dystopique dans laquelle le gouvernement enferme des inventeurs dans une prison pour détourner leur travail et empêcher le progrès technologique.

Aucun réalisateur n'a encore été désigné pour le projet, qui est en cours de développement. Zak Olkewicz, connu pour «Bullet Train», a écrit la première ébauche du scénario, tandis que la dernière version est celle d'Eric Warren Singer, nommé aux Oscars pour «American Bluff» et «Top Gun : Maverick».

Un retour gagnant après la gifle des Oscars

Les producteurs sont Todd Black, avec qui Will Smith a collaboré sur «À la recherche du bonheur» ou «Emancipation», Jason Blumenthal, Steve Tisch, Tony Shaw et Dave Wilson.

Cette nouvelle fait suite au retour de l'acteur de 55 ans en tête du box-office, avec le quatrième volet de la franchise «Bad Boys» sorti en début de mois, après sa gifle à Chris Rock lors de la cérémonie des Oscars 2022. «Bad Boys : Ride or Die» a récolté 113 millions de dollars au box-office national et 215,5 millions de dollars à l'échelle mondiale.

La franchise a récemment franchi la barre du milliard de dollars (930 millions d'euros) au box-office mondial.