Ahsoka : Rosario Dawson donne des nouvelles encourageantes sur l'avenir de la série Star Wars

C’est lors d’une session questions/réponses à la FanExpo organisée à Boston, que Rosario Dawson a donné quelques nouvelles encourageantes à propos de la saison 2 de la série «Ahsoka», dont la date de tournage n’a toujours pas été dévoilée.

Encore un peu d'attente. Invitée à participer à la FanExpo à Boston, Rosario Dawson s’est prêtée au jeu des questions/réponses à propos de la série «Ahsoka» qui, à l’issue de la saison 1, avait laissé les téléspectateurs face à de multiples interrogations. La comédienne de 45 ans explique n’avoir aucune information précise concernant le tournage de la deuxième saison, dont le développement avait été confirmé en janvier dernier. Elle a toutefois révélé que le créateur de la série, Dave Filoni, lui avait confié plusieurs détails «croustillants» à propos de la suite.

«Dave m’a donné plein de détails à propos de la suite de la série que vous trouveriez tous très croustillants, que je ne peux pas répéter, mais qui m’ont absolument ravis. (…) J’ai demandé des millions de fois quand le tournage devait démarrer, et tout à coup, il n’a plus rien à dire», a-t-elle confié selon le site américain Collider. En charge de «The Mandalorian» et de «Ahsoka», Dave Filoni serait encore en phase d’écriture à l’heure actuelle.

Rosario Dawson a également partagé sa joie de travailler avec Hayden Christensen – qui fait une apparition remarquée dans la peau d’Anakin Skywalker dans la saison 1 – sur plusieurs épisodes de la série, elle qui connaît le comédien depuis l’adolescence. «Je connais Hayden depuis notre adolescence. Cette année, nous fêterons le 30e anniversaire de ‘Kids’ (…). Je l’ai rencontré lors d’un cours d’art dramatique l’année de la sortie du film. Et quelques années plus tard, il obtenait le rôle d’Anakin, puis nous avons fait un film ensemble peu de temps après», se souvient-elle.