«Cours Travis, cours» : Travis Barker rejoue une scène de Forrest Gump pour lancer un nouveau projet et faire la promotion de la course à pied (Vidéo)

Le batteur Travis Barker s’est glissé le temps d’un clip dans la peau de Forrest Gump, rejouant une scène culte du film de Robert Zemeckis avec Tom Hanks, pour faire la promotion d’un événement autour de la course à pied.

«Cours Travis, cours !». Le batteur du groupe Blink-182 et époux de Kourtney Kardashian, Travis Barker a donné une seconde vie à une scène culte du film «Forrest Gump», de Robert Zemeckis, lauréat de six Oscars dont ceux du meilleur film, meilleur réalisateur et meilleur acteur pour Tom Hanks en 1995.

Dans ce clip, imaginé pour faire la promotion de deux courses à pied baptisée Run Travis Run et lancées par l’artiste en parallèle de sa tournée américaine «One more Time Tour», le batteur s’est glissé dans la peau de Forrest Gump. Comme Tom Hanks en 1994, il a chaussé ses baskets, sa casquette rouge et sa chemise à carreaux pour se lancer à son tour dans une longue course à pied. Une séquence vidéo, dans laquelle Kourtney Kardashian fait également une apparition, que Travis Barker a commenté d'un «Viens courir avec moi !».

«Je veux motiver les gens à sortir, à marcher ou courir»

Alors que ces deux évènements sportifs se tiendront les 6 et 21 juillet prochains, respectivement à Los Angeles et à New York, Travis Barker est revenu sur le site de ce rendez-vous sur la genèse de ce projet qui lui tient à cœur.

«Après mon accident en 2008, plus de 70 % de mon corps a été brûlé et les médecins m'ont dit que je ne pourrais peut-être plus jamais marcher ou jouer de la batterie comme avant. Je n'ai jamais été athlétique et je n'ai jamais fait de sport, mais j'ai tout de suite eu envie de prouver que tout le monde avait tort, y compris moi-même», y explique l’époux de Kourtney Kardashian, qu'il y a plus de quinze ans a échappé à la mort après le crash d'un avion privé.

«J'ai commencé par de courtes promenades, puis je me suis mis à courir tous les jours. J'ai ressenti un sentiment de calme et une poussée de dopamine à chaque fois que je courais. J'ai continué à le faire pendant des années maintenant, et je commence toujours ma journée par cela. Je cours même 3 miles (près de 5 km) tous les jours avant mes spectacles lorsque je suis en tournée», poursuit-il avant d’expliquer avoir bouclé son premier semi-marathon l’année dernière. Une expérience et un esprit de solidarité entre les coureurs qui lui a inspiré cet événement, qu’il entend bien mettre à profit pour valoriser le sport dans la vie quotidienne.

«La communauté des coureurs est énorme et cela m'a vraiment inspiré pour créer Run Travis Run comme un moyen de rassembler les personnes qui ont le même état d'esprit. Je veux motiver les gens à sortir et à marcher ou courir pendant quelques heures, ainsi qu'à prendre des décisions saines et à créer des habitudes saines. C'est sur cette base que Run Travis Run a été créé et nous ne faisons que commencer», conclut-il, laissant entendre que ces deux premiers rendez-vous ne sont qu’un début.