«Les Loups-Garous de Thiercelieux» : le jeu évènement attendu sur CANAL+ dévoile ses premières images

C’est dans une bande-annonce publiée sur les réseaux sociaux que CANAL+ a dévoilé les premières images du jeu de stratégie «Les Loups-Garous de Thiercelieux», adapté grandeur nature par l’humoriste Fary et Panayotis Pascot, avec Mister V à la voix-off.

C’est pour bientôt. Annoncé lors d’une conférence de presse en juin dernier, l’adaptation grandeur nature du jeu de stratégie «Les Loups-Garous de Thiercelieux», imaginé par l’humoriste Fary et Panayotis Pascot, vient de dévoiler ses premières images dans une bande-annonce publiée sur les réseaux sociaux de CANAL+, avec le célèbre YouTubeur Mister V pour assurer la voix-off.

13 joueurs hors du commun pour une partie de Loups Garous grandeur nature



Racontée par @MisterVonline, imaginée par @FaryLopesB et @PanayotisPascot#LoupsGarous, bientôt sur CANAL+ pic.twitter.com/NZ8rqZophD — CANAL+ (@canalplus) June 19, 2024

«On l’aime tous ce jeu, hein ? Eh bien je crois qu’on a créé la meilleure partie de tous les temps. Mais une partie où les jours sont de vrais jours et les nuits sont de vraies nuits», lance-t-il en introduction. Il précise également que les treize candidats qui participeront au jeu présentent «des capacités exceptionnelles», avec notamment «un ancien espion de la DGSE, une mathématicienne, une comportementaliste, un mentaliste».

Un jeu de société incontournable

Mister V prend également le temps de présenter les règles de ce jeu lancé en 2001, et dont le succès ne se dément pas depuis. «Certains deviendront villageois. D’autres se découvriront loups-garous. Les villageois tenteront de démasquer les loups-garous qui se cachent parmi eux et de les dénoncer comme des bonnes grosses poucaves. Les loups-garous, quant à eux, s’efforceront de se fondre parmi les villageois et de les éliminer un par un pendant qu’ils dorment, dans leur dos, sans qu’ils le voient. Chaque parole, chaque geste, chaque décision aura des conséquences dans ce jeu de stratégie hors du commun. Et n’oubliez pas, dans ce village, la vérité est un mensonge comme les autres», assure-t-il.

Déjà réunis dans la série «Enterrement de vie de garçon» sur CANAL+ en février dernier, Fary et Panayotis Pascot débarquent avec ce nouveau projet aussi surprenant qu’enthousiasmant. La date de diffusion et le profil précis des candidats n’ont pas été dévoilés pour le moment.