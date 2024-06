Matthew McConaughey : l'acteur révèle la raison de son absence au cinéma pendant deux ans

Connu pour ses comédies romantiques dans les années 2000, Matthew McConaughey a pris un risque considérable en mettant sa carrière hollywoodienne entre parenthèses pendant deux ans.

Partir pour mieux revenir. Lors d'un entretien pour Interview Magazine, Matthew McConaughey, célèbre pour des films tels que «Le Loup de Wall Street» ou encore «Interstellar», a révélé le motif de son départ d'Hollywood pendant deux ans.

«J'ai généralement fait du zig quand j'avais l'impression qu'Hollywood voulait que je fasse du zag. Lorsque j'ai connu mes années de comédies romantiques, je ne pouvais leur consacrer qu'une partie de ma bande passante, et ces films ont été de solides succès pour moi. Mais je voulais essayer d'autres choses. Bien sûr, je n'y arrivais pas et j'ai dû quitter Hollywood pendant deux ans», a-t-il déclaré.

Devenu célèbre après son apparition dans le drame judiciaire «A Time to Kill» en 1996, l'acteur est devenu l'une des plus illustres stars des comédies romantiques dans les années 2000, figurant notamment dans «The Wedding Planner» (2001) avec Jennifer Lopez, «How to Lose a Guy in 10 Days» (2003), au côté de Kate Hudson, ou encore «Failure to Launch» (2006), avec Sarah Jessica Parker.

Un véritable tournant dans sa carrière en 2011

«C'était effrayant. J'ai eu de longues discussions avec ma femme sur la nécessité de trouver une nouvelle vocation (...) Les jours sont longs - le sentiment d'insignifiance. Mais j'ai décidé que c'était ce que je devais faire, alors je n'allais pas tirer le parachute et abandonner la mission dans laquelle je me trouvais. Mais c'était effrayant, parce que je ne savais pas si j'allais un jour sortir du désert», a ajouté le comédien, qui a envisagé d'enseigner au lycée, d'étudier la direction d'orchestre ou encore de travailler comme «guide de la faune» pendant cette période.

Cependant, Matthew McConaughey a obtenu une série de rôles plus sombres, marquant un véritable tournant dans sa carrière, appelé la «McConaissance». En 2011, il a fait son retour à l'écran dans «The Lincoln Lawyer», puis au cours des trois années suivantes, il a été à l'affiche de «Killer Joe», «Bernie», «Mud : Sur les rives du Mississippi» et «Magic Mike».

Le comédien a également remporté l'Oscar du meilleur acteur pour sa performance dans «Dallas Buyers Club» (2013), et a été acclamé pour son rôle principal dans «Interstellar» de Christopher Nolan (2014).