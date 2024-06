Taylor Swift : les 8 concerts de la chanteuse à Londres devraient rapporter plus de 350 millions d'euros à l'économie de la capitale

De passage à Londres pour une série de huit concerts, Taylor Swift devrait établir de nouveaux records avec la tournée «The Eras Tour», en générant près de 300 millions de livres sterling (355 millions d'euros) pour la ville.

Un véritable phénomène. Taylor Swift, qui entamera ses huit spectacles au stade emblématique de Wembley le vendredi 21 juin, devrait rapporter environ 300 millions de livres sterling (355 millions d'euros) à l'économie de la capitale britannique, selon les données de l'Autorité du Grand Londres (GLA) publiées le jeudi 20 juin.

«Je suis donc ravi que Taylor Swift ait choisi de se produire à Londres plus souvent que partout ailleurs dans le monde. Ses huit représentations amèneront près de 700.000 fans de tout le pays et d'ailleurs au stade de Wembley, ce qui donnera un coup de fouet à notre industrie hôtelière, et prouvera une fois de plus que Londres est la meilleure ville du monde pour regarder de la musique en direct», a déclaré le maire de Londres, Sadiq Khan, tandis que l'artiste de 34 ans se produira trois soirs à Wembley en juin, puis cinq autres soirs en août.

«Alors que Taylor se prépare pour le concert d'ouverture de vendredi, nous sommes fiers de lui réserver, ainsi qu'à ses fans, un accueil chaleureux à Londres, avec des célébrations dans toute la capitale, notamment un plan de métro spécial, un parcours et des peintures murales en son honneur», a ajouté l'édile.

1,2 milliard de dollars à l'économie britannique

En mai, la banque britannique Barclays a prévu que les spectacles de la célèbre chanteuse contribueraient à hauteur de 1,2 milliard de dollars à l'économie britannique, avec environ 848 livres sterling (1.000 euros) dépensés par personne pour les billets, le voyage, l'hébergement et les produits dérivés liés aux concerts de la lauréate des Grammy Awards.

La sixième tournée a déjà fait salle comble à Édimbourg, provoquant d'ailleurs une activité sismique pendant les trois nuits de spectacles au Murrayfield Stadium, en Écosse, à Cardiff, au Pays de Galles, et à Liverpool.

Lors du 100e concert de la tournée à Liverpool, le jeudi 13 juin, Swift a confirmé que la tournée se terminerait en décembre. «La célébration du 100e concert signifie pour moi que c'est la première fois que je me reconnais et que j'admets que cette tournée va se terminer en décembre», a-t-elle notamment déclaré au public.