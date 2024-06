«Une partie de vous meurt» : Caroline Receveur évoque sans filtre son difficile retour à une vie «normale» après son cancer

Victime d’un cancer du sein en juillet 2023, Caroline Receveur confie ne pas avoir été préparée à la vie d’après et devoir «réapprendre à vivre» dans un touchant message.

Un moment difficile. En rémission d’un cancer du sein, Caroline Receveur a partagé un touchant témoignage sur Instagram. Interrogée par un follower sur son éloignement des réseaux ces derniers temps, l’influenceuse de 36 ans a confié ne pas être au meilleur de sa forme et avoir le plus grand mal à se faire à la vie après son cancer.

«C’est vrai que je partage moins ces dernières semaines, mais je ressens le besoin d’être dans ma bulle pour m’adapter à ce que je traverse actuellement. Je suis passée d’une vie à 100 à l’heure à l’opposé, en un claquement de doigt, et je n’étais clairement pas préparée à l’après», a expliqué la trentenaire, qui en novembre 2023 a subi une mastectomie et une chimiothérapie après la détection d’un cancer du sein agressif.

«Mourir pour mieux renaître»

Un changement de vie traumatique qu’elle a d’abord occulté mais qui la rattrape aujourd’hui et qui l’affecte profondément. «Après mes traitements et mon retour à la vie "normale", j’ai occulté la transition avec cette nouvelle vie, avec ce nouveau moi, et aujourd’hui tout remonte à la surface. Physiquement, moralement, professionnellement, je ne suis plus la Caroline d’avant, mais je ne suis pas encore devenue la nouvelle», a confié Caroline Receveur, expliquant devoir faire face à «des émotions qui la submergent parfois» et devoir réapprendre à s’aimer et à vivre.

Et la trentenaire qui pensait «échapper», à ce phénomène «d’après cancer» ne mâche pas ses mots.

«Vos cellules meurent pendant les chimios et une partie de vous meurt avec. Il faut réapprendre à vivre, différemment, à se regarder, différemment, à s’aimer, différemment, et c’est ce que j’expérimente actuellement. Mourir pour mieux renaître», conclut-elle. Un message d’une sincérité déconcertante.