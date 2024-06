Ben Affleck Affleck explique pourquoi il a toujours l'air en colère sur les photos, et se confie sur sa vie avec JLO

Ben Affleck est revenu, à l’occasion de sa participation à la saison 4 de «Hart to Heart» animé par Kevin Hart, sur sa vie au côté de Jennifer Lopez, révélant également pourquoi il apparaît souvent l’air renfrogné quand il est pris en photo.

Composer avec la notoriété. Invité de la saison 4 de «Hart to Heart», dont le premier épisode est diffusé depuis jeudi 20 juin sur Peacock, Ben Affleck s’est prêté au jeu des confidences. L’acteur est notamment revenu sur les raisons pour lesquelles il apparaît souvent en colère sur les photographies, expliquant ne pas aimer être au centre de l’intérêt.

«Je n'aime pas qu'on me prête beaucoup d'attention», a expliqué l’acteur de 51 ans. «C'est pourquoi les gens me voient et se demandent pourquoi ce type est toujours en colère. Parce que quelqu'un a un appareil et me le colle dans la figure et je me dis : "OK, c'est parti"», a-t-il tout simplement poursuivi. Et de préciser qu’il n’appréciait par ailleurs pas du tout être photographié avec ses enfants. «Vous pouvez me prendre en photo dans un club ou à une première, avec ma femme, je m'en fous. Faites-vous plaisir. Je ne vous remarque pas, mais avec mes enfants, c'est différent», a souligné la star dans ces propos relayés par US Magazine.

Mais il semblerait qu'il ne réserve pas cet air désabusé qu'aux paparazzi. L’acteur a également confié que, même chez lui, il lui arrive parfois d’avoir ce visage fermé. «Je suis assis à la maison et on me demande : "Qu'est-ce qui ne va pas ? Et j’explique tout va bien, je suis en train d'écouter ce truc. Et Je commence à me demander si quelque chose ne va pas», a raconté Ben Affleck, avant de noter qu'il avait probablement un visage «dur».

Une vie sous le feu des projecteurs

Lors de cette interview, Ben Affleck est également revenu sur la notoriété de son épouse et des conséquences sur leur vie. «Elle est tellement connue et elle représente vraiment quelque chose pour les gens. Quand les gens me voient ils disent "j’aime ton film" mais quand ils voient Jennifer ils hurlent "JLO", c’est vraiment incroyable», a expliqué l’acteur et réalisateur oscarisé.

Ben Affleck on Kevin Hart’s ‘Hart To Heart,’ now streaming on Peacock. pic.twitter.com/fTnoyZQE5f — Bennifer Updates (@BenniferUpdates) June 21, 2024

Et de se remémorer une sortie à New York avec leurs cinq enfants - trois du côté de Ben Affleck, Violet, 18 ans, Fin, 15 ans, et Samuel, 12 ans, et deux du côté de Jennifer Lopez, les jumeaux Max et Emme, 16 ans. Alors qu’ils étaient en voiture en famille et allaient être en retard pour aller au théâtre, ils ont décidé de finir le chemin à pied, explique l'acteur. Mais à peine la famille sortie de la voiture sur Times Square, une femme s’est ruée sur Jennifer Lopez avec son appareil en criant son nom, provoquant un attroupement de centaines de personnes autour de la famille, a partagé l’acteur en riant.

Un épisode que la fille de Ben Affleck a pris avec beaucoup d’humour, lançant à son père d’un air faussement sérieux «Jlo est ma belle-mère», une réplique qui aurait pu faire un excellent titre selon l’acteur, qui dans une pirouette humoristique conclut tout simplement : «c'est pour ça que je prend un air fâché». La sortie de ce premier épisode de la saison 4 de «Hart to Heart» intervient alors même que Ben Affleck et JLo font face à des rumeurs de divorce persistantes.