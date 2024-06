Été 2024 : voici 12 spots pour se baigner à moins d'1H30 de Paris

C'est peu dire que l'été se fait attendre en l’Ile-de-France, mais l’été risque d’être très chaud, comme depuis quelques années désormais. Voici les endroits où vous pourrez vous rafraîchir autour de Paris.

Le temps maussade qui nous est offert depuis le début du printemps n’a fait qu’accentuer la frustration des fanatiques du soleil. Avec l’été qui se profile, et les fortes chaleurs attendues, les endroits les plus connus pour se rafraîchir en profitant d’un point d’eau seront pris d’assaut. D’autant que Paris – Plage n’ouvrira cette année que le lendemain de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques.

Mais pas de panique, il existe plus d’endroit qu’il n’y paraît pour profiter d'un point d'eau en région parisienne. Il y en a pour tout le monde, un peu partout autour de la capitale.

C’est en Seine-et-Marne (77) que vous trouverez le plus large choix de spots pour une journée de baignade, et autres activités de plein air, en famille ou entre amis.

Wam Park 77 – Fontainebleau – La Grande-Paroisse (77)

Au sud de Paris, sur la base de loisirs, une large gamme d’activités aquatiques adaptées aux petits comme aux grands est proposée : téléski nautique, water jump, toboggans aquatiques, jeux aquatiques gonflables, paddle, canoé ou encore pédalo, que d’activités pour s’amuser entre amis ou en famille. Une plage surveillée est ouverte pour se baigner en juillet et en août.

Côté restauration, un snack ultra-équipé ainsi qu’un bar sont ouverts sur les lieux avec un choix assez large : Salade, wrap ou burger-frites les midis, crêpes, smoothies, glaces et planches de charcuterie l’après-midi.

La base de loisirs accueille le public d’avril à novembre, avec une ouverture chronologique des activités. Les téléskis nautiques et paddle sont disponibles sur l’ensemble de la période d’ouverture. Les jeux gonflables sont ouverts de juin à fin septembre.

Aucune réservation n’est obligatoire, sauf pour les groupes de 8 personnes ou plus. La base de loisirs est ouverte de mai à octobre, peu importe la météo. En juin, la base ouvre tous les jours de 13h30 à 20h en semaine, et de 10h à 20h le week-end. Le water games et le water jump sont ouverts le mercredi et le week-end.

En juillet et en août, la base de loisirs est ouverte 7/7j, de 10h à 20h30 et est accessible en 1h de voiture depuis Paris. Seul bémol, l'accès en transport est difficile.

Base de loisirs la noue notre dame, 77130 La Grande Paroisse.

L’île de loisirs de Vaires-Torcy (77)

La base de loisirs de Vaires – Torcy est l’endroit idéal pour se baigner et profiter des activités aquatiques. C’est un espace de 350 hectares de nature, à 30 min à l'est de Paris, et accessible par le RER A en prenant ensuite un bus.

Depuis le 1er juin, la plage est ouverte les mercredis, samedis et dimanches. A partir du 1er juillet, elle ouvrira tous les jours, de 11h à 18h la semaine et de 10h à 19h les week-ends.

La base dispose aussi d’un aquapark, ouvert de 13h à 17h en semaine (dernier départ à 16h), et de 13h à 18h le week-end (dernier départ à 17h).

L’île de loisirs de Vaires-Torcy propose aussi une multitude de sports nautiques grâce à des équipements performants, avec le Stade Nautique Olympique d’Île-de-France et son stade d’eaux-vives.

Côté restauration, le lieu dispose de nombreuses aires de pique-nique, en plus du snack pour se ravitailler.

Île de loisirs de Vaires-Torcy, Route de Lagny, 77200 Torcy.

Meaux plage - Marin d’Eau Douce (77)

Meaux plage est de retour du 6 juillet au 25 août, à moins d'une heure à l'est de Paris. Le lieu propose de nombreuses activités du bord de plage, au sein du Parc naturel du Patis.

Marin d’Eau Douce offre une baignade surveillée de 11h à 20h en bord de Marne, pour que tout le monde puisse se rafraîchir en toute sécurité. Six maîtres-nageurs assurent la surveillance et selon le directeur des sports, entre 500 et 600 personnes se baignent quotidiennement dans un bassin de 60m de long, 15m de large et près de 4m de profondeur.

Le lieu propose aux clients des tournois sportifs (beach-volley, tennis ballon...), des jeux d’arcade, un parcours ninja, un accrobranche, un terrain de pétanque, ainsi que diverses activités (danse, cirque, etc).

Pour se restaurer et se désaltérer, la plage propose aux clients de se rendre à La Guinguette du Capitaine.

Marin D’Eau Douce, Plage de Meaux, 2, chemin de la Marine, 77100 Meaux

Base de loisirs de Buthiers (77)

La base de loisirs ou Île de loisirs de Buthiers vous attend toute l'année pour un bol d’air en famille. Et côté activités, plein de belles choses : balades dans les espaces de promenades en forêt, mini-golf, location de vélo, accrobranche, baignade…

La gigantesque piscine de 1400m2 et ses 7 toboggans ont ouvert le 25 juin et le seront les mercredis et week-end en juin puis tous les jours en juillet et août, de 10h30 à 19h.

De nombreuses autres activités sont proposées sur place comme l’escalade, le surf en salle, l’accrobranche, le poney, le tennis, et d’autres activités sportives et divertissantes. Il y en a pour tous les âges et tous les goûts, le tout à un peu plus d’une heure de voiture de Paris.

C’est l’endroit idéal pour passer une journée en famille, tout le monde y trouvera son compte sans aucun doute.

Base de loisirs de Buthiers (77).

Base de loisirs de Jablines-Annet (77)

Rafting, téléski nautique, baignade surveillée (1er juin - 1er septembre), vous retrouverez ces activités à la base de loisirs de Jablines-Annet. Implanté à Jablines, à moins d’une heure au nord-est de Paris, la base de loisirs vous accueille en famille ou entre amis pour passer un moment de détente au bord de l’eau. Le lac est ouvert à la baignade, tous les jours de 10h à 18h30.

Vous souhaitez vous baigner au lac, ou encore faire du VTT, vous êtes au bon endroit. Grande de 500 hectares, la base de loisirs propose une dizaine d'activités du catamaran à la pêche, en passant par le pédalo.

Pour ceux qui préfèrent la terme ferme à l’eau, vous trouverez un parcours d’accrobranche, une course d’orientation ou encore un terrain multisports.

Côté restauration, plusieurs aires de pique-nique équipées de table sont à votre disposition et un forfait entrée + restauration est proposé.

Île de loisirs de Jablines-Annet, 77450 Jablines.

Base de loisirs de Bois-le-Roi (77)

À 45 min de voiture au sud-est de Paris, la base de loisirs de Bois-le-Roi propose aux petits comme aux grands un large choix d’activités, avec bien entendu de quoi se baigner, et ce gratuitement.

Située sur les bords de Seine, avec un accès direct à la forêt de Fontainebleau, cette base de loisirs et ses 73 hectares sont le spot idéal pour des moments de détente, de sport et de loisirs en famille.

L’été, le plan d’eau est aménagé en aire de baignade. La pêche est autorisée sur la berge qui borde le terrain de golf. La baignade est ouverte l'été et certains jours au mois de juin, dès que les températures le permettent. Elle est surveillée de 11h30 à 19h du lundi au dimanche dans une zone délimitée.

La base de loisirs dispose aussi d’une base nautique, ouverte tous les jours de juillet et les vendredis, samedis et dimanches en août.

D’autres activités ludiques sont proposées, comme le tennis, le golf, l’équitation, et même une initiation à l'apiculture.

Base de loisirs, rue de Tournezy, 77590 Bois-le-Roi.

Village Nature Paris (77)

Village Nature Paris est le seul Center Park d’île-de-France, ouvert en 2017 à moins d’une heure de la capitale, à deux pas de Disneyland Paris. Le parc a été conçu autour de L’Aqualagon avec ses bassins, ses toboggans et son lagon extérieur baignable toute l’année, avec une eau à 30 °C grâce à la géothermie.

On y retrouve 6 toboggans géants, un mur d’escalade, une piscine à vagues, une rivière d’expérience, 4 pataugeoires, 3 jacuzzis, un spa et un lagon extérieur chauffé toute l’année.

Parmi les activités proposées, on retrouve un bowling, un escape game, une initiation à l’œnologie, une ferme...

Côté restauration, vous retrouverez sur place une large gamme de restaurants pour tous les goûts.

Pour se loger, tout comme dans les autres Centerparcs, il sera possible de réserver parmi 3 gammes de cottages : Cocon VIP, Country Premium et Clan Comfort. Au centre du Village, au bord du lac ou au cœur de la forêt, les hébergements de Villages Nature Paris peuvent accueillir de 2 à 12 personnes.

Villages Nature Paris, route de Villeneuve. Entrée journée : rue du Pré des Merlans 77700 Bailly-Romainvilliers.

Base de loisirs des boucles de Seine à Moisson (78)

A 1h au nord-ouest de Paris, la base de loisirs des boucles de Seine propose depuis le début du mois d'avril une multitude d'activités estivales : plage, baignade surveillée, accrobranche et bien plus encore.

L’aire dispose d’un très grand plan d’eau accessible dès 9h, de plus, du 1er juillet au 31 août 2024, les locations nautiques seront disponibles tous les jours, de 11h à 12h30 et de 13h30 à 18h.

La baignade est surveillée à partir de la fin du mois de mai, les week-ends et jours fériés jusqu'à fin juin, et du 1er juillet à fin août, de 11h à 18h30. L’accès au site est payant depuis la fin du mois de mai. Le site dispose également d’un aquasplash (parcours aquatique sur l’eau).

Des activités comme le tir à l’arc, l'accrobranche ou le tennis sont proposées sur place. Vous pourrez également faire des randonnées, à pied ou à vélos, autour du lac.

Côté restauration, et c'est le gros plus de l'endroit, les barbecues sont autorisés et disponibles à la location. Des espaces pour pique-niquer sont également à disposition des plaisanciers.

Route de Mousseaux, 78840 Moisson.

Base de loisirs des étangs de Hollande (78)