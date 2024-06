BET Awards 2024 : Will Smith interprétera une nouvelle chanson lors de la cérémonie

Après presque une décennie d'absence, Will Smith interprétera une nouvelle chanson aux BET Awards 2024, récompensant principalement les Afro-Américains et autres minorités dans divers domaines du divertissement.

Un retour gagnant. Actuellement à l'affiche du succès «Bad boys : Ride or Die», Will Smith interprétera la chanson «Light 'Em Up», conçu en collaboration avec Sean Paul, pour la bande originale de son dernier film, lors de la cérémonie des BET Awards 2024 à Los Angeles, dimanche 30 juin.

«Depuis ses débuts en tant que rappeur dans The Fresh Prince jusqu'à son statut de roi du box-office en tant que Bad Boys, Will Smith est une véritable icône mondiale, et nous sommes honorés de l'accueillir à nouveau sur la scène des BET Awards. Nous sommes impatients de voir Will contribuer à une nouvelle nuit déterminante pour la culture, à ne pas manquer», a déclaré Connie Orlando, vice-présidente exécutive chargée des émissions spéciales, de la programmation musicale et de la stratégie musicale chez BET.

Cette représentation exclusive s'ajoute aux performances attendues de GloRilla, Ice Spice, Latto, Ms. Lauryn Hill & YG Marley, Muni Long, Sexyy Red, Shaboozey, Tyla et Victoria Monét.

Lauréat de quatre Grammys Awards

En avril, le comédien a donné une prestation surprise à Coachella en rejoignant le chanteur colombien J Balvin, sur scène, pour interpréter le titre «Men in Black» sorti en 1997, vêtu du costume noir et les lunettes de soleil caractéristiques de son personnage dans la franchise.

En tant que rappeur, Will Smith a remporté quatre Grammy Awards : Meilleure performance rap pour «Parents Just Don't Understand» en 1989, Meilleure performance rap par un duo ou un groupe pour «Summertim» en 1992, Meilleure performance rap en solo pour «Men in Black» en 1998, et pour «Gettin' Jiggy wit It», en 1999.

Aucun autre détail n'a été donné sur la performance de Smith au BET. Toutefois, la cérémonie sera animée par l'actrice Taraji P Henson, qui remettra le prix d'excellence pour l'ensemble de sa carrière au chanteur Usher.

Drake est en tête des nominations aux BET Awards, et est en lice pour sept récompenses. La rappeuse Nicki Minaj suit de près avec six nominations, et J.Cole, Sexyy Red, SZA, Victoria Monét et Beyoncé en ont chacun cinq.