CINE+ OCS : découvrez les temps forts du bouquet de chaînes Canal+ pour sa nouvelle offre Cinéma, disponible dès le 3 juillet

CANAL+ fait évoluer son offre cinéma séries avec CINE+ OCS, un bouquet à découvrir dès le 3 juillet, dont la programmation va ravir petits et grands cinéphiles et sérievores avertis.

Avec le rachat d’OCS, le Groupe CANAL+ avait annoncé le lancement de CINÉ+ OCS ce 3 juillet 2024. Un bouquet de chaînes et un service à la demande avec toujours plus de films et des séries. Dans le détail, la chaîne OCS, sera «infiniment cinéma, résolument séries», avec des films dès 6 mois après leur sortie en salle, des longs-métrages des plus exigeants aux plus populaires, ainsi que des séries premium françaises et internationales inédites, dont des créations avec le label OCS Signature.

La chaîne CINÉ+Frisson sera elle consacrée au «cinéma sensations», avec des blockbusters, des thrillers spectaculaires, de l’horreur et les grandes franchises incontournables. Sur CINÉ+Émotion, le cinéma se vivra «passionnément», avec un goût prononcé pour les destins remarquables, les grandes passions et les comédies romantiques inoubliables, tandis que CINÉ+Family rassemblera la famille autour de comédies populaires et des films d’animation et d’aventures.

Le ciné indépendant sera à l’honneur de CINÉ+Festival avec «des films d’auteurs, indépendants et iconoclastes, de grandes signatures du cinéma mondial et la découverte des talents de demain». Enfin, CINÉ+Classic célèbrera le cinéma de légende, avec les films culte du cinéma français, américain et européen, des années 1930 aux années 1990.

«Les Trois Mousquetaires : Milady» sur OCS

En ce mois de juillet 2024, les téléspectateurs auront notamment rendez-vous avec, en première exclusivité, «Les Trois Mousquetaires : Milady» sur OCS, le 4 à 20h50, suite du film «D'Artagnan» de Martin Bourboulon avec François Civil, Vincent Cassel, Romain Duris, Pio Marmaï et Eva Green, qui sera lui diffusé la veille, soit le 3 juillet à 20h50.



Toujours sur OCS, on note dans les agendas les diffusions de «Donjons et Dragons» le 17, «10 jours encore sans maman» le 24, et «Amsterdam» le 25. OCS proposera également deux séries à ne pas manquer : la saison 1 de «Twisted Metal» à partir du 7 juillet, et la saison 1 de «The Winter King» à partir du 11.

Les amateurs de films d’action squatteront tout au long du mois de juillet CINE+FRISSON, où une session «100% Super-Héros» les attendra tous les dimanches, avec entre autres «Hancock» et la trilogie Batman de Christopher Nolan. Ils seront là aussi les vendredis pour la «100% Enfermés», une sélection spéciale à ne pas recommander aux claustrophobes, riche de 14 films d’angoisse pure tels que «Cube», «Get Out» ou le classique «Misery».

Autres salles, autres ambiances, sur CINE+EMOTION ce sont les biopics qui seront à l'honneur, tandis que de nombreuses premières exclusivités seront à ne pas manquer sur CINE+FESTIVAL. Les cinéphiles se délecteront aussi avec le cycle Natalie Wood sur CINE+CLASSIC.

Enfin, les enfants ne seront pas en reste avec, entre autres réjouissances idéales pour les grandes vacances, l’intégrale de la saga «Alvin et les Chipmunks» sur CINE+FAMILY.