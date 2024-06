La chronique des Bridgerton : Simone Ashley prend la défense de Nicola Coughlan après des critiques sur son physique

Alors que Nicola Coughlan, star de la saison 3 de «La chronique des Bridgerton», fait face à des commentaires grossophobes, sa co-star Simone Ashley a pris sa défense.

Une femme inspirante. Star de la saison 3 de «La chronique des Bridgerton», Nicola Coughlan a dû faire face ces dernières semaines à des remarques déplacées sur son physique. L’actrice, qui forme avec Luke Newton le couple phare de cette saison dans les rôles de Penelope Featherington et Colin Bridgerton, a pu compter sur une autre star de la série pour prendre sa défense.

A l’occasion d’une récente interview donnée au Festival de télévision de Monte-Carlo, Simone Ashley, alias Kate Bridgerton, a en effet dit tout le bien qu’elle pensait de Nicola Coughlan, assurant par ailleurs que l'actrice irlandaise n’allait pas se laisser déstabiliser par ces commentaires.

«Oui, les détracteurs vont détester, (…) mais je ne pense vraiment pas qu'elle laisse cela la déranger. Elle a une carrière solide et fructueuse et une vie entière devant elle. Et je crois vraiment en elle, comme le monde entier», a expliqué l’actrice Simone Ashley, citée par le magazine People. Et de poursuivre en soulignant à quel point Nicola Coughlan est «une femme magnifique, forte, confiante et intelligente». «Je la vois faire cette tournée de presse et répandre tant de joie et d'inspiration à tout le monde - en particulier aux femmes - dans le monde entier», continue-t-elle, assurant être elle-même inspirée par sa consœur.

Nicola Coughlan a elle-même remis une journaliste à sa place

L’actrice irlandaise n’a toutefois besoin de personne pour répondre aux commentaires grossophobes. Lors d’une conférence de presse mi-juin, la comédienne de 37 ans a en effet remis une journaliste à sa place après une question déplacée. «Ça a dû vous demander beaucoup de courage d’apparaître nue à l’écran avec votre morphologie ?», lui a ainsi demandé une journaliste. Ce à quoi l’actrice a répondu avec humour tout en remettant l’intéressée à sa place.

And that's why #NicolaCoughlan will always be the diamond, no matter the season. pic.twitter.com/9Rdh4z179M — People (@people) June 13, 2024

«Vous savez, c’est dur parce que je pense que les femmes avec ma morphologie, les femmes avec des seins parfaits, nous n’avons pas l’occasion de nous voir souvent à l’écran et je suis très fière de faire partie du club des seins parfaits», a répondu Nicola Couglhan, avant de conclure : «J’espère que vous aimez les voir !»

Selon les chiffres dévoilés en mai dernier par la plate-forme Netflix lors de la diffusion des quatres premiers épisodes, la saison 3 s’est offert le meilleur démarrage dans l’histoire de la série, cumulant plus de 45 millions de vues les premiers jours de sa sortie.