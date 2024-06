Taylor Swift : Travis Kelce a fait une apparition dimanche sur scène au côté de sa compagne

Le compagnon de Taylor Swift, Travis Kelce, a rejoint la star sur la scène du stade Wembley dimanche, lors de son troisième concert londonien. Une apparition surprise qui a été acclamée par le public.

Un couple uni. Alors que Taylor Swift a clos sa série de trois concerts à Londres ce dimanche 23 juin, la pop star avait réservé une surprise à ses fans. Pour la première fois, Taylor Swift a invité son compagnon, Travis Kelce, à monter sur scène dans le cadre de son Eras Tour. Le joueur des Chiefs de Kansas City a en effet rejoint les danseurs de la chanteuse pour animer le show. Et il ne l'a pas fait à moitié.

Vêtu d’un chapeau haut de forme et d’une veste en queue de pie, le footballeur américain s’est largement prêté au jeu. Assurant un véritable rôle et semblant se glisser dans l'habit du producteur des années 1930 poussant sa star à jouer, il a en effet successivement porté la chanteuse dans ses bras tel un preux chevalier, s'est offert quelques jeux de jambes sur scène, a éventé Taylor Swift pendant qu'elle changeait de costume, puis l’a repoudrée avant que l'artiste ne retourne assurer le show.

TRAVIS KELCE THE MAN THAT YOU ARE pic.twitter.com/iWe9X1fhK0 — Tayvis Nation (@tayvisnation) June 23, 2024

Une séquence accueillie par de nombreux cris de joie de fans, comme en témoignent les vidéos relayées sur le réseau X, anciennement Twitter.

Pour mémoire, Taylor Swift et Travis Kelce ont officialisé leur union en octobre dernier. Depuis, malgré leurs emplois du temps chargés, ils font tout leur possible pour passer le plus de temps ensemble et se soutenir dans les moments importants. En février dernier, Taylor Swift avait notamment sauté dans un avion à l’issue de ses dates au Japon, pour rejoindre les Etats-Unis à temps pour le Super Bowl et soutenir son compagnon.

De son côté, ces derniers jours, Travis Kelce n’a manqué aucun des trois concerts londoniens de sa moitié. Un concert auquel ont notamment assisté vendredi 22 juin, le prince William et ses deux aînés.