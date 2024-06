«Superman : Legacy» : l'acteur David Corenswet apparaît pour la première fois dans le costume du super-héros sur le tournage du film

David Corenswet a fait sa première apparition dans le célèbre costume de Superman, sur le plateau de tournage du nouveau film très attendu de la franchise.

Les fans devront encore s'armer de patience. David Corenswet, célèbre pour son rôle de River Barkley dans la série télévisée «The Politician», est apparu pour la première fois ce lundi 24 juin dans le célèbre costume de Superman, sur le tournage du prochain volet de la saga, prévu pour 2025.

David Corenswet as Superman pic.twitter.com/TL5CArpV0S — sabrina (@nightwaynes) June 25, 2024

L'acteur de 30 ans, dont le rôle a été annoncé au début de l'année, a exhibé sa silhouette musclée et ses bras sculptés en revêtant le costume bleu et rouge, complété par une cape, afin de dévoiler le nouveau symbole du super-héros à Cleveland (États-Unis). Ses cheveux étaient soigneusement coiffés et semblaient avoir été teints en noir corbeau.

En mai, une première image du comédien - qui n'a jamais tenu de rôle principal dans une production d'un grand studio - dans le rôle de Superman avait été dévoilée dans le costume bleu, enfilant ses bottes rouges.

David Corenswet and Rachel Brosnahan on the set of James Gunn’s ‘Superman’ pic.twitter.com/hyUbLeXSgO — David Corenswet Files (@dcorenswetfiles) June 25, 2024

David Corenswet incarnera Clark Kent dans la nouvelle série de films, au côté de Rachel Brosnahan dans le rôle de Lois Lane, en remplacement d'Amy Adams.

Henry Cavill évincé de la franchise

Henry Cavill, largement pressenti pour reprendre le rôle de l'homme d'acier après être apparu dans un teaser du générique de «Black Adam» en octobre, a annoncé que les coprésidents de DC, Peter Safran et le réalisateur James Gunn, n'avaient pas l'intention de le faire revenir dans les prochains opus.

«Je viens d'avoir une réunion avec James Gunn et Peter Safran et c'est une triste nouvelle pour tout le monde. Après tout, je ne reprendrai pas le rôle de Superman (..) Je leur souhaite, ainsi qu'à toutes les personnes impliquées dans ce nouvel univers, la meilleure des chances et la plus heureuse des fortunes», a-t-il déclaré.

David Corenswet a joué le rôle de Jake au côté de Lili Reinhart dans «Une Vie ou l'Autre», un film Netflix sorti en 2022. Il a également joué dans «Hollywood», «The Politician» et «Pearl».

«Superman : Legacy», qui raconte l'histoire de Superman jonglant entre son héritage kryptonien et son éducation humaine, sortira le 11 juillet 2025.