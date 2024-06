Suri, la fille de Tom Cruise et Katie Holmes, abandonne le nom de son père à l’occasion d’un événement important

La fille de Tom Cruise, Suri, a fait le choix d’abandonner le nom de son père lors de la cérémonie de remise de son diplôme de fin d'études secondaires.

Un abandon définitif ? Suri Cruise, 18 ans, a pris une décision symbolique. Alors que la jeune fille a assisté en fin de semaine dernière à sa remise de diplôme de fin d’étude secondaire, elle a fait le choix d’abandonner le nom de l’acteur de 61 ans sur la brochure de la cérémonie de remise des diplômes, obtenue par Page Six.

La fille de Katie Holmes et Tom Cruise, séparés depuis 2012 après huit ans de vie commune, a en effet été répertoriée sous le nom de «Suri Noelle». Un choix qui pourrait être une référence à sa mère, le second prénom de l’actrice révélée dans «Dawson» étant Noelle, selon le journal britannique The Independent.

Vers une officialisation devant la justice ?

Tom Cruise, qui n’aurait plus de contact avec sa fille cadette, en raison des liens que la star entretient avec la scientologie, n’a d’ailleurs pas assisté à la cérémonie, rapporte la presse américaine.

Un éloignement qui pourrait conduire Suri Cruise à aller plus loin dans sa démarche, en saisissant la justice afin d’abandonner légalement le patronyme de la star de «Mission Impossible».

Elle ne serait pas la seule à entamer une telle procédure. Au début du mois, Shiloh Jolie-Pitt, l’une des filles de Brad Pitt et Angelina Jolie, a officiellement demandé à un tribunal américain de se délester du nom de son père.

Au sein du clan Jolie-Pitt, deux autres de leurs filles ont également ces derniers temps fait le choix de ne pas porter le nom de l'acteur au quotidien. Vivienne a récemment été créditée sous le nom «Vivienne Jolie», dans le cadre de la comédie musicale «The Outsiders», qu’elle co-produit avec sa mère. Zahara a, de son côté, été la première à ne pas utiliser le nom «Pitt» à l’occasion d’un rendez-vous universitaire en 2023.