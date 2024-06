Yelloswstone : Kevin Costner confirme (enfin) son départ définitif de la série et donne les raisons de sa décision

En pleine promotion de son film «Horizon : une saga américaine», Kevin Costner a confirmé qu’il ne sera pas de retour dans le rôle de John Dutton dans la deuxième partie de l’ultime saison 5 dont la diffusion doit débuter en novembre 2024 sur Paramount+.

Enfin. Après des mois d’incertitudes et de déclarations évasives, Kevin Costner vient de confirmer une bonne fois pour toutes qu’il n’apparaîtra pas dans les derniers épisodes de «Yellowstone», que les téléspectateurs pourront découvrir à partir du mois de novembre 2024 sur Paramount+. Le comédien de 69 ans précise ne pas connaître le sort qui sera réservé à son personnage, John Dutton, une fois que la série touchera à sa fin.

«Je n’ai rien entendu à ce propos», s’est-il contenté de répondre au site américain Extra. «Il était temps pour moi de passer à autre chose, et de quitter le plus gracieusement possible un projet qui a été très important à mes yeux», a-t-il ajouté. Présent au générique de la série depuis son lancement en 2018, Kevin Costner n’avait pas été en mesure de participer au tournage des épisodes de la deuxième partie de l’ultime saison 5 en raison des conflits d’emploi du temps avec le tournage de sa série de films, «Horizon : une saga américain», dont il assure actuellement la promotion du premier volet.

Aussi, Kevin Costner sait que «Yellowstone» lui a permis de revenir sur le devant de la scène, et de se lancer dans son propre projet de western. Il n’a d’ailleurs pas manqué l’occasion d’exprimer sa gratitude. «C’est une série qui m’a vraiment changé. J’ai adoré la faire, et je sais que vous adorez la regarder. Et je voulais juste confirmer que je ne serai pas de retour à l’écran. J’apprécie la relation que nous avons été en mesure de construire, et je vous propose désormais de nous retrouver au cinéma», a-t-il ajouté. Le premier volet de la saga «Horizon : une saga américain» est attendu dans les salles, en France, à partir du 3 juillet.