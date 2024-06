House of the Dragon : qu'est-ce le Fléau de Valyria, la tragédie à laquelle les Targaryen ont échappé ?

Alors que la famille Targaryen se déchire dans la saison 2 de «House of the Dragon», il est intéressant de revenir sur la tragédie vécue par leurs ancêtres, le Fléau de Valyria, dont ils sont sortis miraculeusement indemnes. Explications.

Une destruction totale. Dans «Game of Thrones», Jon Snow, alias Aegon Targaryen, et sa tante, Daenerys Targaryen, sont les derniers survivants d’une famille ayant régné sur Westeros durant des siècles. Les Targaryen étaient eux-mêmes les derniers héritiers des Seigneurs de Valyria, un empire niché sur une péninsule située sur le continent d’Essos, où ils ont régné en maître pendant des millénaires avant que, 400 ans avant les événements de la série originale, l’intégralité de leur civilisation ne disparaisse dans les flammes. Baptisée «Le Fléau de Valyria», cette tragédie reste un mystère où se mêle la magie, les Assassins-sans-visage, l’or des Lannister, les Mestres de la Citadelle et l’héritage des Targaryen.

Un peuple de bergers

À l’origine, les Valyriens étaient de simples bergers faisant paître leurs troupeaux au cœur d’une chaîne de montagnes volcaniques appelée les Quatorze Flammes. C’est là qu’ils découvrent l’existence des dragons, qu’ils vont domestiquer, avant de les utiliser comme une arme de guerre. Le monde dans lequel ils évoluent se trouve alors sous la domination d’Old Ghis, un empire puisant sa force dans l’esclavage. Grâce à leurs dragons, les Valyriens vont réussir à le faire chuter en un temps record.

L’empire de Valyria n’a cessé de croître après cela, au point de s’étendre sur la quasi-totalité du continent. Ils se sont faits appeler les «propriétaires libres» en raison d’un système de gouvernance où chaque personne justifiant d’un terrain avait son mot à dire. L’esclavage était toutefois la raison majeure de l’expansion de leur civilisation, grâce notamment aux milliers d’individus envoyés dans les mines des Quatorze Flammes pour en extraire l'or et l'argent.

Un rêve prémonitoire

Les Valyriens possédaient des connaissances très avancées, utilisant le feu des dragons pour bâtir leurs villes, ainsi que les routes menant à leurs colonies. Ils savaient également forger des épées en acier valyrien qui n'existent nulle part ailleurs. Au sein de la société valyrienne, l’inceste était la règle à suivre concernant la procréation. Les Seigneurs, persuadés d’être des descendants directs des dragons, souhaitaient que leur sang reste pur. Usant de sa force militaire conférée par les dragons, sa maîtrise de la magie, son sens de la politique, et son savoir sans équivalent, Valyria s’est imposée comme l’épicentre de la civilisation à l’ensemble des territoires. Mais tout cela s’est effondré quand le Fléau de Valyria s’est abattu sur eux.

Un jour, la totalité des cratères de la chaîne de montagne des Quatorze Flammes sont entrés en éruption au même moment, crachant des torrents de lave accompagnés d’un déchaînement de feu et de fumées tel que même les dragons n’ont pu y survivre. La croûte terrestre s’est ouverte sous leurs pieds, engloutissant les villes. En quelques heures, la péninsule entière fut détruite. Toutes les connaissances et les richesses accumulées perdues.

La seule famille qui parviendra à en réchapper seront les Targaryens, qui avaient fui Valyria douze ans avant le Fléau, après que Daenys eu fait un rêve prémonitoire annonçant la catastrophe. Elle réussit à convaincre les siens de quitter la péninsule pour s’installer à Peyredragon, faisant d’eux les derniers individus liés aux dragons.

Valyria est devenue, au cours des siècles qui suivirent la tragédie, un lieu maudit d'où aucun de ceux qui osaient s'aventurer dans les ruines ne revenait vivant. Mais comment expliquer cet anéantissement ? Pour certains, le Fléau de Valyria fut une catastrophe naturelle, décuplée par la puissance de la magie, des volcans, et des dragons. Il a d’ailleurs été estimé que la magie a largement disparu après cet événement. Et que celle qui restait perceptible n’était qu’une pâle lueur en comparaison de ce qu’elle fut à l’époque.

Un groupe d’assassins

Valyria était peuplée de Sorciers dont les pouvoirs étaient indispensables pour contrôler le feu des Quatorze Flammes, pour mieux en extraire l’or et l’argent qui s’y trouvaient. Des milliers d’esclaves mourraient dans d’atroces souffrances pour cela, creusant toujours plus profond dans les galeries sous-terraines pour que les Seigneurs puissent accumuler toujours plus de richesse. Et cette hubris serait ce qui a mené la civilisation valyrienne à sa propre destruction.

Une autre théorie, plus complexe, est toutefois évoquée dans l’œuvre de George R.R. Martin. On y apprend notamment, dans le livre d’Arya, que le groupe des Assassins-sans-visage – qui est installé à Braavos, une ville bâtit par d’anciens esclaves – trouve son origine dans les mines des Quatorze Flammes. Les esclaves y vivaient tant de souffrance qu’ils en arrivaient à désirer la mort, perçue comme une libération. C’est ainsi que le premier assassin aurait fait le don de la mort à un esclave. Quand Arya Stark demandera pourquoi il ne s’était pas attaqué aux maîtres plus tôt, son interlocuteur lui expliquera qu’il a fini par leur faire ce don de la mort à eux aussi. Laissant ainsi entendre qu'ils ont joué un rôle central dans le Fléau de Valyria.

Comment s’y sont-ils pris pour faire un tel carnage ? Une ancienne prophétie permet d’apporter des éléments de réponse. Aussi, les Sorciers de Valyria avaient annoncé aux Seigneurs que l’or provenant de Castral Roc, le fief de la Maison Lannister dont la richesse extrême réside dans l’exploitation de leurs propres mines, les mènerait à leur perte. Ils ont dès lors mis un point d’honneur à ne jamais faire affaire avec ces derniers. De leur côté, les Lannister se voyaient privés d’un bien qu’ils convoitaient plus que tout : une épée en acier valyrien.

En effet, contrairement aux autres familles prestigieuses de Westeros, ils se retrouvaient dans l’incapacité de faire l’acquisition d’une épée en acier valyrien en raison du refus des Seigneurs d'accepter leur or. Un siècle avant le Fléau de Valyria, ils ont toutefois réussi à en acheter une pour un coût en or considéré comme absolument indécent à l’époque.

L’or de la destruction

Comment s’y sont-ils pris ? Deux récits s'affrontent. Les Seigneurs de Valyria, malgré leur richesse, étaient en conflit permanent, au point de commanditer des assassinats. Et parfois, ce sont des Sorciers en charge de maintenir les Quatorze Flammes sous contrôle qui étaient supprimés, créant ainsi une pénurie de magie. Ce qui, à terme, aurait mené Valyria tout droit à la catastrophe. Ces meurtres auraient été commis par des membres du groupe des Assassins-sans-visage, eux-mêmes payés par l’or des Lannister ayant servi à payer leur épée en acier valyrien.

Une première hypothèse voudrait que ce soit justement la famille Targaryen, qui n’était qu’une modeste Maison au sein de l’empire, qui aurait orchestrée toute cette opération en vendant secrètement l'épée aux Lannister avant d'utiliser leur or pour financer une campagne d'assassinats ciblés qui provoquera le Fléau de Valyria, faisant d’eux les derniers Seigneurs capables de monter à dos de dragons. Un avantage militaire décisif qui leur permettra ensuite de partir à la conquête de Westeros sans qu'aucun rival ne soit en mesure de se mettre en travers de leur chemin. Ils pourraient ainsi être à l’origine d’un génocide à grande échelle qui a mis fin à toute une civilisation. Bien que tout cela n’ait jamais été prouvé.

Une autre explication implique les Mestres de la Citadelle, qui aurait servi d’intermédiaires aux Lannister pour faire l’acquisition de leur épée en acier valyrien. Avec l’or récolté, les Mestres – qui détestaient la magie pratiquée à Valyria et souffraient du prestige de leurs connaissances supérieures aux leurs – auraient mis en œuvre un plan machiavélique pour anéantir cette civilisation perçue comme décadente, et bien trop puissante en raison de leurs dragons. Redoutant que les Valyriens ne choisissent d’étendre leur influence à l’ouest, les Mestres se seraient rapprochés des Assassins-sans-visage installés à Braavos, afin de commanditer l’assassinat des Sorciers en charge de contrôler les Quatorze Flammes, en les payant avec l’or des Lannister, afin de s’assurer que Valyria disparaisse à jamais dans les flammes. Mais là encore, rien ne permet de l'affirmer.