Lanterns : la série de DC Studios officiellement commandée pour une saison de 8 épisodes par HBO

La chaîne américaine HBO vient de commander officiellement «Lanterns», la première série de DC Studios à voir le jour depuis la prise de pouvoir de James Gunn et Peter Safran, en novembre 2022. Avec une première saison composée de huit épisodes.

C’est officiel. La chaîne américaine HBO vient d’annoncer la commande de «Lanterns», qui sera la première série mise en place par DC Studios dans le cadre du premier chapitre du DCU (DC Cinematic Universe), baptisé «Gods and Monsters», présenté en janvier 2023 par Peter Safran et James Gunn, quelques mois après leur prise de fonction. C’est Chris Mundy, connu pour son travail sur les séries «True Detective : Night Country» et «Ozark», qui sera en charge de piloter la fiction. Il sera aidé par Damon Lindelof (Watchmen, The Leftovers) et Tom King (Supergirl) à l’écriture du scénario.

Adaptation du comics «Green Lantern», cette série suivra Hal Jordan et John Stewart, deux membres de la Green Lanterns Corp., une équipe d’enquêteurs intergalactique qui vont se retrouver à enquêter sur une affaire mystérieuse sur Terre. Selon la présentation de James Gunn en janvier dernier, les événements de ce récit auront des répercussions sur l’ensemble des projets du DCU.

«C'est vraiment une série terrestre qui ressemble presque à 'True Detective', avec quelques Green Lanterns qui sont des flics de l'espace qui surveillent l'enceinte de la Terre. A ce moment-là, ils découvrent un mystère terrifiant qui est lié à notre histoire plus large du DCU», avait-il confié.

Un équivalent de Thanos

À l’époque, plusieurs médias spécialisés américains avaient pointé du doigt que James Gunn semblait faire référence à l’arc narratif connu sous le nom «Blackest Night», signé par Geoff Johns dans les comics, qui voit l’intégralité des super-héros du DCU combattre les forces de la Black Lantern Corps, une organisation mystérieuse composée des corps ressuscités (et zombifiés) de héros et de vilains.

Il avait également précisé que les deux enquêteurs se retrouveraient confrontés à une «horreur ancienne», ce qui pourrait désigner le méga-vilain Nekron, qui n'est autre que la personnification de la mort elle-même. Un être hideux au visage squelettique armé d’une faux capable de ramener les morts à la vie, et qui serait immortel (puisque c’est lui, la mort). Soit un vilain de la même trempe que Thanos chez Marvel. Mais cela reste à confirmer.